Переговоры об окончании войны в Женеве — прямая трансляция

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве (Швейцария) Украина проведет консультации с Соединенными Штатами Америки по окончанию полномасштабной войны. В переговорах также примут участие представители Франции, Италии, Германии и ЕС.

Переговоры в Женеве — трансляция и детали

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что в Швейцарии начинаются консультации между высокопоставленными чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения.

Как известно, представители ЕС готовят контрпредложение к "мирному плану" Трампа.

Европейцы будут давить на команду Трампа, чтобы она смягчила свое предложение о передаче России территорий Донбасса. Они хотят, чтобы любое перемирие базировалось на принципе замораживания конфликта на текущей "линии соприкосновения", но только для начала переговоров, а не окончательного урегулирования.

В частности, европейские лидеры разработали свои предложения по мирному урегулированию войны в Украине. Они предусматривают восстановление контроля над ключевыми стратегическими объектами без ограничений для украинской армии.

