Главная arrow Відео arrow Переговоры об окончании войны в Женеве — прямая трансляция arrow
Переговоры об окончании войны в Женеве — прямая трансляция

Переговоры об окончании войны в Женеве — прямая трансляция

23 ноября 2025 г. 12:00

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве (Швейцария) Украина проведет консультации с Соединенными Штатами Америки по окончанию полномасштабной войны. В переговорах также примут участие представители Франции, Италии, Германии и ЕС.

Прямую трансляцию смотрите на YouTube-канале Новини.LIVE.

Переговоры в Женеве — трансляция и детали

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве состоятся переговоры между Украиной и США по окончанию полномасштабной войны России. Во встрече также примут участие представители Франции, Италии, Германии и ЕС.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что в Швейцарии начинаются консультации между высокопоставленными чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения.

Как известно, представители ЕС готовят контрпредложение к "мирному плану" Трампа.

Европейцы будут давить на команду Трампа, чтобы она смягчила свое предложение о передаче России территорий Донбасса. Они хотят, чтобы любое перемирие базировалось на принципе замораживания конфликта на текущей "линии соприкосновения", но только для начала переговоров, а не окончательного урегулирования.

В частности, европейские лидеры разработали свои предложения по мирному урегулированию войны в Украине. Они предусматривают восстановление контроля над ключевыми стратегическими объектами без ограничений для украинской армии.

Ранее мы информировали, что представители Европейского Союза планируют представить в Женеве контрпредложение на "мирный план" Трампа.

Также мы сообщали, кто будет представлять США в Женеве при обсуждении "мирного плана" Трампа.

