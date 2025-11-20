США передали Украине новый "мирный план" — эфир Ранок.LIVE

Спецпредставитель США Стив Уиткофф передал Украине секретный документ, который медиа называют "планом Трампа", для обсуждения с Секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Однако Киев решительно отклонил предложение из-за неприемлемых условий по территориальным уступкам.

США предложили новое "мирное соглашение" для Украины. По информации СМИ, документ предусматривал передачу России полного контроля над Донецкой и Луганской областями, а также признание США и их союзниками Крыма и Донбасса как "законных" территорий РФ.

Напомним, The Financial Times рассекретили условия, которые якобы предусматривают завершение войны в Украине.

А также стало известно, что Белый дом будет ждать достижения соглашения до конца ноября.