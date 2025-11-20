Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow США передали Украине новый "мирный план" — эфир Ранок.LIVE arrow
США передали Украине новый "мирный план" — эфир Ранок.LIVE

США передали Украине новый "мирный план" — эфир Ранок.LIVE

20 ноября 2025 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

21:40 Коррупционные скандалы и ситуация в Раде — интервью с Гетманцевым

Text

21:00 Что не так в Украине с помощью ВПЛ — расследование "Наша справа"

Text

18:06 Зеленский сделал важное заявление украинцам — эфир Вечір.LIVE

Text

13:09 Что предусматривает мирный план США для Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина и США подробно обсуждают мирный план — эфир Ранок.LIVE

20 ноября 2025
Text

17:59 Зеленский встретился с делегацией Пентагона — эфир Вечір.LIVE

Text

17:15 Каллас сделала важное заявление по Украине — трансляция

Text

13:17 Украина получит от Германии новые ракеты — эфир День.LIVE

Text

08:00 США передали Украине новый "мирный план" — эфир Ранок.LIVE

19 ноября 2025
Text

19:00 Куда КГГА тратит средства — эфир Київський час

Text

21:40 Коррупционные скандалы и ситуация в Раде — интервью с Гетманцевым

Text

21:00 Что не так в Украине с помощью ВПЛ — расследование "Наша справа"

Text

18:06 Зеленский сделал важное заявление украинцам — эфир Вечір.LIVE

Text

13:09 Что предусматривает мирный план США для Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина и США подробно обсуждают мирный план — эфир Ранок.LIVE

Спецпредставитель США Стив Уиткофф передал Украине секретный документ, который медиа называют "планом Трампа", для обсуждения с Секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Однако Киев решительно отклонил предложение из-за неприемлемых условий по территориальным уступкам.

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE.

О чем эфир

США предложили новое "мирное соглашение" для Украины. По информации СМИ, документ предусматривал передачу России полного контроля над Донецкой и Луганской областями, а также признание США и их союзниками Крыма и Донбасса как "законных" территорий РФ.

Гости эфира

  • военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев;
  • политолог-международник Тарас Семенюк;
  • народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, Сергей Нагорняк;
  • военный эксперт Иван Тимочко;
  • военнослужащий, майор ВСУ, журналист Егор Чечеринда;
  • политолог, эксперт по международным отношениям Вера Константинова;
  • соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Напомним, The Financial Times рассекретили условия, которые якобы предусматривают завершение войны в Украине.

А также стало известно, что Белый дом будет ждать достижения соглашения до конца ноября.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:21 Яркие моменты шестого выпуска "Холостяка" и кто покинул проект

08:20 Наследство в Украине — кому будет выгоднее остаться без имущества

Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний после 50

Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний после 50

07:33 Стало известно, сколько ВПЛ нуждаются в жилье — эксклюзив

07:01 "Зимние 6500" в ПриватБанке — какие правила оформления помощи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:00 Годовщина Оранжевой революции — как изменила историю Украины

07:00 Смерть от голода — что известно о Дне памяти жертв Голодоморов

06:58 Великобритания отправит своих бойцов в Украину — когда это будет

06:35 Поддержка людей с большим стажем — перечень льгот в декабре

06:33 Голодомор на Одесчине — как уничтожали села и скрывали архивы

08:21 Яркие моменты шестого выпуска "Холостяка" и кто покинул проект

08:20 Наследство в Украине — кому будет выгоднее остаться без имущества

Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний после 50

Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний после 50

07:33 Стало известно, сколько ВПЛ нуждаются в жилье — эксклюзив

07:01 "Зимние 6500" в ПриватБанке — какие правила оформления помощи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:00 Годовщина Оранжевой революции — как изменила историю Украины

07:00 Смерть от голода — что известно о Дне памяти жертв Голодоморов

06:58 Великобритания отправит своих бойцов в Украину — когда это будет

06:35 Поддержка людей с большим стажем — перечень льгот в декабре

06:33 Голодомор на Одесчине — как уничтожали села и скрывали архивы

06:33 Голодомор на Одесчине — как уничтожали села и скрывали архивы

21 ноября

22:33 Цены на продукты зимой 2026 года — какие риски видят экономисты

20 ноября

19:48 Осенние цены на Новом базаре в Одессе — обзор от овощей до мяса

06:33 Цены на продукты снова вырастут — готовы ли к этому одесситы

19 ноября

22:33 Пытки, страх и флешбеки — рассказ пленного из Херсона

06:33 Курс доллара этой зимой — сколько будет стоить валюта в Украине

18 ноября

22:33 Одесский зоопарк снова в центре скандала — состояние животных

06:33 Будет ли хлеб в 2026 году — проблемы с озимыми на юге Украины

15 ноября

19:47 Старт отопительного сезона — тепло ли в квартирах одесситов

14 ноября

22:33 Удары по энергетике — как это сказывается на экономике Украины

Text

21:40 Коррупционные скандалы и ситуация в Раде — интервью с Гетманцевым

Text

21:00 Что не так в Украине с помощью ВПЛ — расследование "Наша справа"

Text

18:06 Зеленский сделал важное заявление украинцам — эфир Вечір.LIVE

Text

13:09 Что предусматривает мирный план США для Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Украина и США подробно обсуждают мирный план — эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Коррупционные скандалы и ситуация в Раде — интервью с Гетманцевым

Коррупционные скандалы и ситуация в Раде — интервью с Гетманцевым

21 ноября 2025 г. 21:40
Что не так в Украине с помощью ВПЛ — расследование "Наша справа"

Что не так в Украине с помощью ВПЛ — расследование "Наша справа"

21 ноября 2025 г. 21:00
Зеленский сделал важное заявление украинцам — эфир Вечір.LIVE

Зеленский сделал важное заявление украинцам — эфир Вечір.LIVE

21 ноября 2025 г. 18:06
Что предусматривает мирный план США для Украины — эфир День.LIVE

Что предусматривает мирный план США для Украины — эфир День.LIVE

21 ноября 2025 г. 13:09
Украина и США подробно обсуждают мирный план — эфир Ранок.LIVE

Украина и США подробно обсуждают мирный план — эфир Ранок.LIVE

21 ноября 2025 г. 8:00
Зеленский встретился с делегацией Пентагона — эфир Вечір.LIVE

Зеленский встретился с делегацией Пентагона — эфир Вечір.LIVE

20 ноября 2025 г. 17:59
Каллас сделала важное заявление по Украине — трансляция

Каллас сделала важное заявление по Украине — трансляция

20 ноября 2025 г. 17:15
Украина получит от Германии новые ракеты — эфир День.LIVE

Украина получит от Германии новые ракеты — эфир День.LIVE

20 ноября 2025 г. 13:17

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации