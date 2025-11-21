Что не так в Украине с помощью ВПЛ — расследование "Наша справа"

В Украине миллионы внутренне перемещенных лиц продолжают жить в режиме неопределенности: они покинули дома из-за войны. Но вместо стабильной государственной поддержки часто сталкиваются с бюрократией, задержками и техническими сбоями.

Об этом говорится в новом выпуске журналистских расследований "Наша справа" на Новини.LIVE в 21:00.

О чем новый выпуск проекта "Наша справа"

Журналистка Мария Гураль разбирает, как работают основные программы помощи — от социальных выплат до программ помощи с жильем для переселенцев. И почему многим переселенцам так и не удается ими воспользоваться.

В частности, какие выплаты могут получить ВПЛ, как работает программа "еОселя", программа аренды, социальное и временное жилье. И почему теряются документы ВПЛ и может ли государство построить систему, которая действительно работает для тех, кто потерял дом.

Адвокат Сергей Старенький отмечает, что человеку, который не имеет или юридического образования и которому некуда обратиться за консультацией, довольно сложно разобраться в этом.

"Это как раз проблема социального сопровождения, которого не существует, потому что нет качественной оценки потребностей ВПЛ", — отметила экс-министр соцполитики Украины Оксана Жолнович (июль 2022 — июль 2025).

"Я жду месяц, жду два, а потом обнаруживаю, что мои документы потеряли", — цитирует ВПЛ Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Мы эвакуируем людей... А дальше, как будто государства нет: никто не приходит, никто не говорит, что произойдет дальше", — говорит адвокат с опытом работы с ВПЛ Ярослав Куц.

В выпуске также смотрите реальные истории переселенцев из Бахмута и Мариуполя, которые рассказывают о своей борьбе с системой.

Напомним, недавно председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев отметил, что Украине уже стоит изменить поддержку ВПЛ.

Кроме того, в парламенте зарегистрирован законопроект о выселении украинцев из временного жилья.