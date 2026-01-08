Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Последствия обстрела Запорожья и Днепра — эфир День.LIVE arrow
Последствия обстрела Запорожья и Днепра — эфир День.LIVE

Последствия обстрела Запорожья и Днепра — эфир День.LIVE

8 января 2026 г. 13:03

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:03 Последствия обстрела Запорожья и Днепра — эфир День.LIVE

Text

08:05 Зеленский сказал, когда может закончиться война — эфир Ранок.LIVE

7 января 2026
Text

18:00 Зеленский анонсировал изменения в законе — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Париже выбирают гарантии безопасности Украине — эфир День.LIVE

Text

08:00 Итоги встречи "Коалиции желающих" и соглашения — эфир Ранок.LIVE

6 января 2026
Text

18:10 Коалиция желающих обсудит гарантии для Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 Зеленский уже прибыл во Францию для переговоров — эфир День.LIVE

Text

09:25 Встреча "Коалиции желающих" в Париже — трансляция

Text

08:00 Впервые на встрече Коалиции желающих будут США — эфир Ранок.LIVE

5 января 2026
Text

18:15 Зеленский провел кадровые изменения в СБУ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:03 Последствия обстрела Запорожья и Днепра — эфир День.LIVE

Text

08:05 Зеленский сказал, когда может закончиться война — эфир Ранок.LIVE

7 января 2026
Text

18:00 Зеленский анонсировал изменения в законе — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Париже выбирают гарантии безопасности Украине — эфир День.LIVE

Text

08:00 Итоги встречи "Коалиции желающих" и соглашения — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко, глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, военный Даниил Яковлев, заместитель директора Аналитического Центра Политика Артем Бронжуков, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, нардеп пяти созывов Юрий Костенко, политолог Максим Джигун и военный эксперт Владислав Селезнев.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят ситуацию в Днепропетровской и Запорожской областях после российского обстрела. Сейчас там продолжаются ремонтные работы для возвращения тепла и воды.

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов рассказал о ситуации в городе после атаки России. По его словам, оккупанты вызвали чрезвычайную ситуацию национального уровня.

А украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о восстановительных работах в Днепропетровской и Запорожской областях.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:30 В "Дії" стартовало голосование за десятого финалиста Нацотбора

13:13 Насилие в ТЦК Николаева — офицер получил подозрение

Text

13:03 Последствия обстрела Запорожья и Днепра — эфир День.LIVE

13:00 Пострадавшим от войны выплатят 3 тыс. грн — кто в списке

12:55 В МИД призвали украинцев срочно покинуть Иран

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:48 В Днепре чрезвычайная ситуация национального уровня после атаки

12:40 Азовское и Черное море под контролем Украины — РФ там места нет

12:40 Рекордные курсы доллара и евро — стоимость валюты в обменниках

12:20 Продление бронирования — обязательно ли идти на комиссию

12:17 Лунин близок к переходу в три английских клуба

13:30 В "Дії" стартовало голосование за десятого финалиста Нацотбора

13:13 Насилие в ТЦК Николаева — офицер получил подозрение

13:00 Пострадавшим от войны выплатят 3 тыс. грн — кто в списке

12:55 В МИД призвали украинцев срочно покинуть Иран

12:48 В Днепре чрезвычайная ситуация национального уровня после атаки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:40 Азовское и Черное море под контролем Украины — РФ там места нет

12:40 Рекордные курсы доллара и евро — стоимость валюты в обменниках

12:20 Продление бронирования — обязательно ли идти на комиссию

12:17 Лунин близок к переходу в три английских клуба

12:09 Зеленский поручил властям усилить поддержку регионов после атак

22:33 Помощь на передовую — как в одесской церкви заботятся о военных

05:59 В Украине ввели бесплатный скрининг здоровья

6 января

18:04 Новоюлианский и григорианский календари — разные даты, одна вера

08:52 Празднование Крещения — когда будут отмечать одесситы (видео)

5 января

20:35 Зеленский запускает большую перезагрузку власти: детали

06:26 ГУР показало наземные роботы, заменяющие людей

3 января

15:58 В Софии Киевской продолжается спектакль от Зеленской

06:33 Окончание войны в 2026 году — каков прогноз на Одессу и Украину

2 января

09:35 Окончание войны и инвестиции в Николаевщину, — интервью с Кимом

1 января

18:47 Ожидания от нового 2026 года — на что надеются одесситы

Text

13:03 Последствия обстрела Запорожья и Днепра — эфир День.LIVE

Text

08:05 Зеленский сказал, когда может закончиться война — эфир Ранок.LIVE

7 января
Text

18:00 Зеленский анонсировал изменения в законе — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Париже выбирают гарантии безопасности Украине — эфир День.LIVE

Text

08:00 Итоги встречи "Коалиции желающих" и соглашения — эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Зеленский сказал, когда может закончиться война — эфир Ранок.LIVE

Зеленский сказал, когда может закончиться война — эфир Ранок.LIVE

8 января 2026 г. 8:05
Зеленский анонсировал изменения в законе — эфир Вечір.LIVE

Зеленский анонсировал изменения в законе — эфир Вечір.LIVE

7 января 2026 г. 18:00
В Париже выбирают гарантии безопасности Украине — эфир День.LIVE

В Париже выбирают гарантии безопасности Украине — эфир День.LIVE

7 января 2026 г. 13:00
Итоги встречи "Коалиции желающих" и соглашения — эфир Ранок.LIVE

Итоги встречи "Коалиции желающих" и соглашения — эфир Ранок.LIVE

7 января 2026 г. 8:00
Коалиция желающих обсудит гарантии для Украины — эфир Вечір.LIVE

Коалиция желающих обсудит гарантии для Украины — эфир Вечір.LIVE

6 января 2026 г. 18:10
Зеленский уже прибыл во Францию для переговоров — эфир День.LIVE

Зеленский уже прибыл во Францию для переговоров — эфир День.LIVE

6 января 2026 г. 13:05
Встреча "Коалиции желающих" в Париже — трансляция

Встреча "Коалиции желающих" в Париже — трансляция

6 января 2026 г. 9:25
Впервые на встрече Коалиции желающих будут США — эфир Ранок.LIVE

Впервые на встрече Коалиции желающих будут США — эфир Ранок.LIVE

6 января 2026 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации