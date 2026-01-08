Гостями эфира День.LIVE стали заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко, глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, военный Даниил Яковлев, заместитель директора Аналитического Центра Политика Артем Бронжуков, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, нардеп пяти созывов Юрий Костенко, политолог Максим Джигун и военный эксперт Владислав Селезнев.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят ситуацию в Днепропетровской и Запорожской областях после российского обстрела. Сейчас там продолжаются ремонтные работы для возвращения тепла и воды.

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов рассказал о ситуации в городе после атаки России. По его словам, оккупанты вызвали чрезвычайную ситуацию национального уровня.

А украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о восстановительных работах в Днепропетровской и Запорожской областях.