Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Зеленский сказал, когда может закончиться война — эфир Ранок.LIVE arrow
Зеленский сказал, когда может закончиться война — эфир Ранок.LIVE

Зеленский сказал, когда может закончиться война — эфир Ранок.LIVE

8 января 2026 г. 8:05

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:05 Зеленский сказал, когда может закончиться война — эфир Ранок.LIVE

7 января 2026
Text

18:00 Зеленский анонсировал изменения в законе — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Париже выбирают гарантии безопасности Украине — эфир День.LIVE

Text

08:00 Итоги встречи "Коалиции желающих" и соглашения — эфир Ранок.LIVE

6 января 2026
Text

18:10 Коалиция желающих обсудит гарантии для Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 Зеленский уже прибыл во Францию для переговоров — эфир День.LIVE

Text

09:25 Встреча "Коалиции желающих" в Париже — трансляция

Text

08:00 Впервые на встрече Коалиции желающих будут США — эфир Ранок.LIVE

5 января 2026
Text

18:15 Зеленский провел кадровые изменения в СБУ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:11 Трамп сделал заявление о покушении на Путина — эфир День.LIVE

Text

08:05 Зеленский сказал, когда может закончиться война — эфир Ранок.LIVE

7 января 2026
Text

18:00 Зеленский анонсировал изменения в законе — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Париже выбирают гарантии безопасности Украине — эфир День.LIVE

Text

08:00 Итоги встречи "Коалиции желающих" и соглашения — эфир Ранок.LIVE

6 января 2026
Text

18:10 Коалиция желающих обсудит гарантии для Украины — эфир Вечір.LIVE

Прездинент Владимир Зеленский допустил завершение войны с Россией в первой половине 2026 года. Президент заявил, что переговорный процесс вышел на новый уровень с участием европейских партнеров, США и всех участников Коалиции желающих. По словам президента, есть понимание, что война может завершиться еще во время президентства нынешнего руководства Кипра в ЕС, которое продлится до 30 июня этого года.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 8 января

 

В эфире будут обсуждать ситуацию на фронте и изменения в тактике противника, в частности использование новых средств маскировки и модернизацию ударных дронов. Речь пойдет о состоянии противовоздушной обороны, обеспечении ВСУ вооружением, темпах роста собственного оборонного производства и оценках украинского руководства относительно возможных сроков завершения войны.

Отдельный блок будет посвящен международной безопасности и геополитике: переговорам в Европе по миру, роли США, санкционному давлению на Россию, событиям на Ближнем Востоке и глобальным сдвигам, которые могут влиять на войну в Украине. Также будут говорить о евроинтеграционном курсе Украины, координации с партнерами и внутриполитических процессах.

В экономической части эфира обсудят послевоенное восстановление, перспективы привлечения крупных инвесторов, ситуацию на валютном рынке, изменения на глобальном нефтяном рынке и их влияние на Россию. Отдельно затронут вопросы энергетической безопасности Украины, последствия блэкаутов и состояние энергосистемы.

Приглашенные гости:

  • Владислав Первухин — командир пехотной роты 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж"
  • Игорь Романенко — генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины"
  • Богдан Ференс — эксперт по международным вопросам
  • Ярослав Жалило — доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований
  • Андрей Рыженко — капитан 1 ранга, заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004-2020 годах
  • Вячеслав Лихачев — специалист по востоковедению, эксперт Центра гражданских свобод
  • Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента"
  • Алексей Мовчан — народный депутат, член комитета по вопросам экономического развития
  • Максим Гардус — специалист по коммуникациям Razom We Stand

Напомним, стало известно, что Владимир Зеленский хочет встретиться с Дональдом Трампом.

Также стало известно, сколько военных могут направить в Украину Великобритания и Франция.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Smart-РЭБ в 2026 году — станет ли это годом охоты на дроны

Smart-РЭБ в 2026 году — станет ли это годом охоты на дроны
Text

08:05 Зеленский сказал, когда может закончиться война — эфир Ранок.LIVE

08:03 Россия атаковала Днепропетровскую область дронами и артиллерией

08:00 Деньги от Каритас — кто из семей получит более 30 тыс. грн зимой

07:58 Кабмин одобрил проект Трудового кодекса — что предусматривает

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:50 Магучих показала, как проводит каникулы в Украине — фото

07:30 В Украине выросло производство оружия — насколько

07:22 В Запорожье обеспечили котельные электропитанием — детали

07:15 Договор дарения в 2026 году — как оформить и сколько это стоит

07:15 Шесть лет трагедии — годовщина сбития самолета МАУ в Иране

Smart-РЭБ в 2026 году — станет ли это годом охоты на дроны

Smart-РЭБ в 2026 году — станет ли это годом охоты на дроны

08:03 Россия атаковала Днепропетровскую область дронами и артиллерией

08:00 Деньги от Каритас — кто из семей получит более 30 тыс. грн зимой

07:58 Кабмин одобрил проект Трудового кодекса — что предусматривает

07:50 Магучих показала, как проводит каникулы в Украине — фото

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:30 В Украине выросло производство оружия — насколько

07:22 В Запорожье обеспечили котельные электропитанием — детали

07:15 Договор дарения в 2026 году — как оформить и сколько это стоит

07:15 Шесть лет трагедии — годовщина сбития самолета МАУ в Иране

07:03 Военный объяснил, почему россияне массово сдаются в плен

22:33 Помощь на передовую — как в одесской церкви заботятся о военных

05:59 В Украине ввели бесплатный скрининг здоровья

6 января

18:04 Новоюлианский и григорианский календари — разные даты, одна вера

08:52 Празднование Крещения — когда будут отмечать одесситы (видео)

5 января

20:35 Зеленский запускает большую перезагрузку власти: детали

06:26 ГУР показало наземные роботы, заменяющие людей

3 января

15:58 В Софии Киевской продолжается спектакль от Зеленской

06:33 Окончание войны в 2026 году — каков прогноз на Одессу и Украину

2 января

09:35 Окончание войны и инвестиции в Николаевщину, — интервью с Кимом

1 января

18:47 Ожидания от нового 2026 года — на что надеются одесситы

Text

08:05 Зеленский сказал, когда может закончиться война — эфир Ранок.LIVE

7 января
Text

18:00 Зеленский анонсировал изменения в законе — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Париже выбирают гарантии безопасности Украине — эфир День.LIVE

Text

08:00 Итоги встречи "Коалиции желающих" и соглашения — эфир Ранок.LIVE

6 января
Text

18:10 Коалиция желающих обсудит гарантии для Украины — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Зеленский анонсировал изменения в законе — эфир Вечір.LIVE

Зеленский анонсировал изменения в законе — эфир Вечір.LIVE

7 января 2026 г. 18:00
В Париже выбирают гарантии безопасности Украине — эфир День.LIVE

В Париже выбирают гарантии безопасности Украине — эфир День.LIVE

7 января 2026 г. 13:00
Итоги встречи "Коалиции желающих" и соглашения — эфир Ранок.LIVE

Итоги встречи "Коалиции желающих" и соглашения — эфир Ранок.LIVE

7 января 2026 г. 8:00
Коалиция желающих обсудит гарантии для Украины — эфир Вечір.LIVE

Коалиция желающих обсудит гарантии для Украины — эфир Вечір.LIVE

6 января 2026 г. 18:10
Зеленский уже прибыл во Францию для переговоров — эфир День.LIVE

Зеленский уже прибыл во Францию для переговоров — эфир День.LIVE

6 января 2026 г. 13:05
Встреча "Коалиции желающих" в Париже — трансляция

Встреча "Коалиции желающих" в Париже — трансляция

6 января 2026 г. 9:25
Впервые на встрече Коалиции желающих будут США — эфир Ранок.LIVE

Впервые на встрече Коалиции желающих будут США — эфир Ранок.LIVE

6 января 2026 г. 8:00
Зеленский провел кадровые изменения в СБУ — эфир Вечір.LIVE

Зеленский провел кадровые изменения в СБУ — эфир Вечір.LIVE

5 января 2026 г. 18:15

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации