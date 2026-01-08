Прездинент Владимир Зеленский допустил завершение войны с Россией в первой половине 2026 года. Президент заявил, что переговорный процесс вышел на новый уровень с участием европейских партнеров, США и всех участников Коалиции желающих. По словам президента, есть понимание, что война может завершиться еще во время президентства нынешнего руководства Кипра в ЕС, которое продлится до 30 июня этого года.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 8 января

В эфире будут обсуждать ситуацию на фронте и изменения в тактике противника, в частности использование новых средств маскировки и модернизацию ударных дронов. Речь пойдет о состоянии противовоздушной обороны, обеспечении ВСУ вооружением, темпах роста собственного оборонного производства и оценках украинского руководства относительно возможных сроков завершения войны.

Отдельный блок будет посвящен международной безопасности и геополитике: переговорам в Европе по миру, роли США, санкционному давлению на Россию, событиям на Ближнем Востоке и глобальным сдвигам, которые могут влиять на войну в Украине. Также будут говорить о евроинтеграционном курсе Украины, координации с партнерами и внутриполитических процессах.

В экономической части эфира обсудят послевоенное восстановление, перспективы привлечения крупных инвесторов, ситуацию на валютном рынке, изменения на глобальном нефтяном рынке и их влияние на Россию. Отдельно затронут вопросы энергетической безопасности Украины, последствия блэкаутов и состояние энергосистемы.

Приглашенные гости:

Владислав Первухин — командир пехотной роты 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж"

Игорь Романенко — генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины"

Богдан Ференс — эксперт по международным вопросам

Ярослав Жалило — доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований

Андрей Рыженко — капитан 1 ранга, заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004-2020 годах

Вячеслав Лихачев — специалист по востоковедению, эксперт Центра гражданских свобод

Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента"

Алексей Мовчан — народный депутат, член комитета по вопросам экономического развития

Максим Гардус — специалист по коммуникациям Razom We Stand

