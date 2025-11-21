Видео
Украина и США подробно обсуждают мирный план — эфир Ранок.LIVE

Украина и США подробно обсуждают мирный план — эфир Ранок.LIVE

21 ноября 2025 г. 8:00

08:00 Украина и США подробно обсуждают мирный план — эфир Ранок.LIVE

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина и США начали совместную работу над ключевыми пунктами "мирного плана", который передали американские партнеры. Этот документ должен активизировать дипломатический процесс и стать дорожной картой для завершения войны.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 21 ноября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • начальник отделения коммуникаций 14-й бригады оперативного назначения "Червона Калина" 1 корпуса НГУ "Азов" Максим Бакулин;
  • политолог, вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной;
  • народный депутат от фракции "Слуга Народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук;
  • депутат Закарпатского областного совета Роланд Цебер;
  • специалист по коммуникациям Razom We Stand Максим Гардус;
  • дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 годах Александр Левченко;
  • кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий;
  • полковник ГСЧС в отставке, председатель БФ "Первый фонд восстановления Украины" Роман Пальчиков.

Напомним, что 20 ноября Президент Украины Владимир Зеленский получил от США проект "мирного плана".

Впоследствии стало известно, что США рассчитывают, что Зеленский подпишет новый "мирный план" уже на следующей неделе.

