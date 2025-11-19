Видео
Россияне массированно обстреляли Тернополь — эфир Вечір.LIVE

Россияне массированно обстреляли Тернополь — эфир Вечір.LIVE

19 ноября 2025 г. 17:50

В ночь на среду, 19 ноября, Тернополь подвергся массированному обстрелу. Местные власти и спасательные службы работают над эвакуацией пострадавших и оказанием помощи им.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Попадания пришлись, в частности, в жилые девятиэтажки, где под завалами до сих пор могут находиться люди.

В результате атак погибли 25 человек, еще 73 получили ранения, среди пострадавших — 15 детей.

Гости эфира

  • журналист Сергей Ауслендер;
  • депутат Киевского городского совета, "Голос", заместитель председателя комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Тарас Козак;
  • член общественного совета КГГА, адвокат, правозащитник Дмитрий Калько;
  • международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук;
  • доктор экономических наук, глава Advanter Group Андрей Длигач;
  • эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов;
  • основатель и владелец "Добропарк" Игорь Добруцкий.

Напомним, на месте удара РФ по Тернополю работают чрезвычайники, медики и специализированные подразделения.

До этого в ГСЧС Тернополя сообщили, что под завалами могут находиться люди.

