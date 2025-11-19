Зеленский прибыл в Турцию с визитом — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о запланированной на 19 ноября встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время переговоров лидеры обсудят пути достижения справедливого мира для Украины и будут искать "максимальные возможности" для его обеспечения.

О чем эфир

Президент отправится в Турцию с официальным визитом. Кроме встречи с турецким коллегой у Зеленского также запланирована встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Как анонсировал глава государства встреча будет касаться активизации переговорного процесса для завершения войны в Украине.

Гости эфира

Виталий Пясецкий, главный сержант 93-й ОМБр "Стоход";

Евгений Магда, директор Института мировой политики;

Оксана Савчук, народный депутат Украины, Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;

Юрий Камельчук, народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы

Александр Шульга, доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России;

Игорь Чаленко, политолог, глава Центра анализа и стратегий;

Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии;

Сергей Фурса, экономист, финансист.

Тем временем Кремль заявил, что не будет участвовать в мирных переговорах в Стамбуле 19 ноября. В Москве утверждают, что не получали от Киева никаких сигналов о диалоге.