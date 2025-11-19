Зеленский прибыл в Турцию с визитом — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о запланированной на 19 ноября встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время переговоров лидеры обсудят пути достижения справедливого мира для Украины и будут искать "максимальные возможности" для его обеспечения.
Смотрите об этом и не только в эфире Ранок.LIVE.
О чем эфир
Президент отправится в Турцию с официальным визитом. Кроме встречи с турецким коллегой у Зеленского также запланирована встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Как анонсировал глава государства встреча будет касаться активизации переговорного процесса для завершения войны в Украине.
Гости эфира
- Виталий Пясецкий, главный сержант 93-й ОМБр "Стоход";
- Евгений Магда, директор Института мировой политики;
- Оксана Савчук, народный депутат Украины, Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;
- Юрий Камельчук, народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы
- Александр Шульга, доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России;
- Игорь Чаленко, политолог, глава Центра анализа и стратегий;
- Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии;
- Сергей Фурса, экономист, финансист.
Тем временем Кремль заявил, что не будет участвовать в мирных переговорах в Стамбуле 19 ноября. В Москве утверждают, что не получали от Киева никаких сигналов о диалоге.