Україна
Зеленский прибыл в Турцию с визитом — эфир Ранок.LIVE
Зеленский прибыл в Турцию с визитом — эфир Ранок.LIVE

Зеленский прибыл в Турцию с визитом — эфир Ранок.LIVE

19 ноября 2025 г. 8:00

Text

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о запланированной на 19 ноября встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время переговоров лидеры обсудят пути достижения справедливого мира для Украины и будут искать "максимальные возможности" для его обеспечения.

Смотрите об этом и не только в эфире Ранок.LIVE.

О чем эфир

Президент отправится в Турцию с официальным визитом. Кроме встречи с турецким коллегой у Зеленского также запланирована встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Как анонсировал глава государства встреча будет касаться активизации переговорного процесса для завершения войны в Украине.

Гости эфира

  • Виталий Пясецкий, главный сержант 93-й ОМБр "Стоход";
  • Евгений Магда, директор Института мировой политики;
  • Оксана Савчук, народный депутат Украины, Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;
  • Юрий Камельчук, народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы
  • Александр Шульга, доктор социологических наук, руководитель Института конфликтологии и анализа России;
  • Игорь Чаленко, политолог, глава Центра анализа и стратегий;
  • Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии;
  • Сергей Фурса, экономист, финансист.

Напомним, Зеленский сообщил, что в среду, 19 ноября, проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. На встрече будет обсуждаться достижение справедливого мира.

Тем временем Кремль заявил, что не будет участвовать в мирных переговорах в Стамбуле 19 ноября. В Москве утверждают, что не получали от Киева никаких сигналов о диалоге.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Text

