Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Буряченко, спикер управления коммуникаций группировки войск "Восток" Григорий Шаповал, нардеп Виталий Войцеховский, директор по развитию партнерств Совета экономической безопасности Агия Загребельская, авиационный эксперт Константин Криволап, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, нардеп Алексей Леонов и заместитель командира Третьего армейского корпуса Родион Кудряшов.

Эфир День.LIVE

Около 417 тысяч семей в Киеве остались без света. Больше всего в результате российского обстрела пострадали Деснянский, Днепровский, Дарницкий и Голосеевский районы.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей временно выехать из города туда, где есть альтернативные источники энергии и тепла.

Напомним, в части Киева сейчас отсутствует водоснабжение в нескольких районах города в результате российского массированного обстрела в ночь на 9 января.

Также сейчас в столице действуют экстренные отключения света, поэтому графики почасовых отключений электроэнергии не действуют.