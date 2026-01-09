Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Киевлян призвали выезжать из столицы — эфир День.LIVE arrow
Киевлян призвали выезжать из столицы — эфир День.LIVE

Киевлян призвали выезжать из столицы — эфир День.LIVE

9 января 2026 г. 13:28

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:28 Киевлян призвали выезжать из столицы — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский уведомил об опасности из-за морозов — эфир Ранок.LIVE

8 января 2026
Text

17:37 Зеленский сделал заявление о переговорах с США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:03 Последствия обстрела Запорожья и Днепра — эфир День.LIVE

Text

08:05 Зеленский сказал, когда может закончиться война — эфир Ранок.LIVE

7 января 2026
Text

18:00 Зеленский анонсировал изменения в законе — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Париже выбирают гарантии безопасности Украине — эфир День.LIVE

Text

08:00 Итоги встречи "Коалиции желающих" и соглашения — эфир Ранок.LIVE

6 января 2026
Text

18:10 Коалиция желающих обсудит гарантии для Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 Зеленский уже прибыл во Францию для переговоров — эфир День.LIVE

Text

13:28 Киевлян призвали выезжать из столицы — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский уведомил об опасности из-за морозов — эфир Ранок.LIVE

8 января 2026
Text

17:37 Зеленский сделал заявление о переговорах с США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:03 Последствия обстрела Запорожья и Днепра — эфир День.LIVE

Text

08:05 Зеленский сказал, когда может закончиться война — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Буряченко, спикер управления коммуникаций группировки войск "Восток" Григорий Шаповал, нардеп Виталий Войцеховский, директор по развитию партнерств Совета экономической безопасности Агия Загребельская, авиационный эксперт Константин Криволап, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, нардеп Алексей Леонов и заместитель командира Третьего армейского корпуса Родион Кудряшов.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Около 417 тысяч семей в Киеве остались без света. Больше всего в результате российского обстрела пострадали Деснянский, Днепровский, Дарницкий и Голосеевский районы.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей временно выехать из города туда, где есть альтернативные источники энергии и тепла.

Напомним, в части Киева сейчас отсутствует водоснабжение в нескольких районах города в результате российского массированного обстрела в ночь на 9 января.

Также сейчас в столице действуют экстренные отключения света, поэтому графики почасовых отключений электроэнергии не действуют.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

13:33 Нардеп объяснил, куда РФ сбросила "Орешник" по Львовщине

13:31 У департамента образования Одессы появился директор — кто она

Text

13:28 Киевлян призвали выезжать из столицы — эфир День.LIVE

13:23 Нічна атака на Київ — що відомо про загиблих

13:15 Глава МИД Чехии прибыл в Киев на фоне массированных обстрелов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:12 В части Киева нет водоснабжения — когда планируют восстановить

13:00 Денежная помощь в 10,8 тыс. грн — где и кому доступны выплаты

12:55 Утром рядом с Одесчиной произошло землетрясение — что известно

12:52 В Киеве введены экстренные отключения света

12:50 Зарплаты учителей в 2026 — какие минимальные суммы выходят по ЕТС

13:33 Нардеп объяснил, куда РФ сбросила "Орешник" по Львовщине

13:31 У департамента образования Одессы появился директор — кто она

13:23 Нічна атака на Київ — що відомо про загиблих

13:15 Глава МИД Чехии прибыл в Киев на фоне массированных обстрелов

13:12 В части Киева нет водоснабжения — когда планируют восстановить

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:00 Денежная помощь в 10,8 тыс. грн — где и кому доступны выплаты

12:55 Утром рядом с Одесчиной произошло землетрясение — что известно

12:52 В Киеве введены экстренные отключения света

12:50 Зарплаты учителей в 2026 — какие минимальные суммы выходят по ЕТС

12:45 В Киеве двигатель "Шахеда" влетел в авто — фото, видео

06:29 От мира к процветанию — что меняется в головах партнеров

8 января

21:33 Рынок Черемушки в Одессе – что подорожало после праздников

16:12 Особые умения — чем Буданов помогает президенту в ОП

7 января

22:33 Помощь на передовую — как в одесской церкви заботятся о военных

05:59 В Украине ввели бесплатный скрининг здоровья

6 января

18:04 Новоюлианский и григорианский календари — разные даты, одна вера

08:52 Празднование Крещения — когда будут отмечать одесситы (видео)

5 января

20:35 Зеленский запускает большую перезагрузку власти: детали

06:26 ГУР показало наземные роботы, заменяющие людей

3 января

15:58 В Софии Киевской продолжается спектакль от Зеленской

Text

13:28 Киевлян призвали выезжать из столицы — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский уведомил об опасности из-за морозов — эфир Ранок.LIVE

8 января
Text

17:37 Зеленский сделал заявление о переговорах с США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:03 Последствия обстрела Запорожья и Днепра — эфир День.LIVE

Text

08:05 Зеленский сказал, когда может закончиться война — эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Зеленский уведомил об опасности из-за морозов — эфир Ранок.LIVE

Зеленский уведомил об опасности из-за морозов — эфир Ранок.LIVE

9 января 2026 г. 8:00
Зеленский сделал заявление о переговорах с США — эфир Вечір.LIVE

Зеленский сделал заявление о переговорах с США — эфир Вечір.LIVE

8 января 2026 г. 17:37
Последствия обстрела Запорожья и Днепра — эфир День.LIVE

Последствия обстрела Запорожья и Днепра — эфир День.LIVE

8 января 2026 г. 13:03
Зеленский сказал, когда может закончиться война — эфир Ранок.LIVE

Зеленский сказал, когда может закончиться война — эфир Ранок.LIVE

8 января 2026 г. 8:05
Зеленский анонсировал изменения в законе — эфир Вечір.LIVE

Зеленский анонсировал изменения в законе — эфир Вечір.LIVE

7 января 2026 г. 18:00
В Париже выбирают гарантии безопасности Украине — эфир День.LIVE

В Париже выбирают гарантии безопасности Украине — эфир День.LIVE

7 января 2026 г. 13:00
Итоги встречи "Коалиции желающих" и соглашения — эфир Ранок.LIVE

Итоги встречи "Коалиции желающих" и соглашения — эфир Ранок.LIVE

7 января 2026 г. 8:00
Коалиция желающих обсудит гарантии для Украины — эфир Вечір.LIVE

Коалиция желающих обсудит гарантии для Украины — эфир Вечір.LIVE

6 января 2026 г. 18:10

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации