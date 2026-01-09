Видео
Видео

Зеленский уведомил об опасности из-за морозов — эфир Ранок.LIVE
Зеленский уведомил об опасности из-за морозов — эфир Ранок.LIVE

Зеленский уведомил об опасности из-за морозов — эфир Ранок.LIVE

9 января 2026 г. 8:00

Text

Правительство подготовит решение, чтобы на время сложных погодных условий обеспечить возможность для некритических учреждений оставить людей дома. В то же время местные власти должны определить параметры работы школ. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении. Он добавил, что во взаимодействии с местными властями должны быть определены параметры работы школ в таких условиях на этой неделе и следующей.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 9 января

  • Виталий Миловидов — начальник службы информации и коммуникации 15 бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг".
  • Олег Саркиц — эксперт по геоэкономике.
  • Сергей Джердж — председатель Общественной лиги "Украина - НАТО".
  • Анатолий Кинах — президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, премьер-министр Украины в 2001-2002 годах.
  • Сергей Нагорняк — народный депутат Украины, фракция "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
  • Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского хельсинского союза по правам человека.
  • Ярослав Макитра — политтехнолог.
  • Александр Коваленко — представитель Запорожской областной военной администрации.

Напомним, Владимир Зеленский сделал заявление о разработке плана гарантий безопасности с США.

Также в ночь на 9 января во Львовской области раздавались мощные взрывы - военные оценивают, могла ли Россия применить "Орешник".

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

