Правительство подготовит решение, чтобы на время сложных погодных условий обеспечить возможность для некритических учреждений оставить людей дома. В то же время местные власти должны определить параметры работы школ. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении. Он добавил, что во взаимодействии с местными властями должны быть определены параметры работы школ в таких условиях на этой неделе и следующей.

Эфир Ранок.LIVE 9 января

Виталий Миловидов — начальник службы информации и коммуникации 15 бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг".

Олег Саркиц — эксперт по геоэкономике.

Сергей Джердж — председатель Общественной лиги "Украина - НАТО".

Анатолий Кинах — президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, премьер-министр Украины в 2001-2002 годах.

Сергей Нагорняк — народный депутат Украины, фракция "Слуга народа", Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского хельсинского союза по правам человека.

Ярослав Макитра — политтехнолог.

Александр Коваленко — представитель Запорожской областной военной администрации.

Напомним, Владимир Зеленский сделал заявление о разработке плана гарантий безопасности с США.

Также в ночь на 9 января во Львовской области раздавались мощные взрывы - военные оценивают, могла ли Россия применить "Орешник".