Городской голова Виталий Кличко призвал людей временно выехать за город из-за серьезных проблем с электро- и теплоснабжением. Кроме того, погодные условия в ближайшее время будут сложными. Стоит ли выезжать — в новом выпуске программы "Київський час".
Гости эфира "Киевское время"
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- эксперт по государственному управлению в области градостроительства, заместитель главного архитектора г. Киева (2004-2008) Виктор Глеба;
- эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов;
- пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп;
- народный депутат Украины, "Батькивщина", Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко;
- председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея.
О чем будут говорить в эфире "Киевское время"
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- стоит ли выезжать из Киева;
- когда в дома вернут тепло;
- бояться ли киевлянам морозов;
- что означает слив воды из системы;
- ТЭЦ будут ремонтировать до двух дней — что это значит;
- действия городских властей — это план или полная беспомощность;
- киевлян оставили без транспорта — почему не сообщили и не организовали замену;
- есть ли в городе вообще власть.
Напомним, в Киеве совсем не работают две теплоэлектроцентрали.
Без теплоснабжения остается половина многоквартирных домов Киева. По словам властей, ситуация очень сложная.