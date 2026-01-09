Видео
Україна
Киевляне без тепла стоит ли уезжать — эфир Киевское время
Киевляне без тепла стоит ли уезжать — эфир Киевское время

Киевляне без тепла стоит ли уезжать — эфир Киевское время

9 января 2026 г. 18:00

Городской голова Виталий Кличко призвал людей временно выехать за город из-за серьезных проблем с электро- и теплоснабжением. Кроме того, погодные условия в ближайшее время будут сложными. Стоит ли выезжать — в новом выпуске программы "Київський час".

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в пятницу, 8 января, в 18:00.

Гости эфира "Киевское время"

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • эксперт по государственному управлению в области градостроительства, заместитель главного архитектора г. Киева (2004-2008) Виктор Глеба;
  • эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов;
  • пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп;
  • народный депутат Украины, "Батькивщина", Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко;
  • председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея.

О чем будут говорить в эфире "Киевское время"

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • стоит ли выезжать из Киева;
  • когда в дома вернут тепло;
  • бояться ли киевлянам морозов;
  • что означает слив воды из системы;
  • ТЭЦ будут ремонтировать до двух дней — что это значит;
  • действия городских властей — это план или полная беспомощность;
  • киевлян оставили без транспорта — почему не сообщили и не организовали замену;
  • есть ли в городе вообще власть.

Напомним, в Киеве совсем не работают две теплоэлектроцентрали.

Без теплоснабжения остается половина многоквартирных домов Киева. По словам властей, ситуация очень сложная.

