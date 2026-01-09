Городской голова Виталий Кличко призвал людей временно выехать за город из-за серьезных проблем с электро- и теплоснабжением. Кроме того, погодные условия в ближайшее время будут сложными. Стоит ли выезжать — в новом выпуске программы "Київський час".

Гости эфира "Киевское время"

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

эксперт по государственному управлению в области градостроительства, заместитель главного архитектора г. Киева (2004-2008) Виктор Глеба;

эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов;

пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп;

народный депутат Украины, "Батькивщина", Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко;

председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея.

О чем будут говорить в эфире "Киевское время"

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

стоит ли выезжать из Киева;

когда в дома вернут тепло;

бояться ли киевлянам морозов;

что означает слив воды из системы;

ТЭЦ будут ремонтировать до двух дней — что это значит;

действия городских властей — это план или полная беспомощность;

киевлян оставили без транспорта — почему не сообщили и не организовали замену;

есть ли в городе вообще власть.

Напомним, в Киеве совсем не работают две теплоэлектроцентрали.

Без теплоснабжения остается половина многоквартирных домов Киева. По словам властей, ситуация очень сложная.