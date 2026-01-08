Президент Владимир Зеленский сообщил, что документ о гарантиях безопасности для Украины со стороны США находится на финальной стадии подготовки. По его словам, согласование происходит на самом высоком уровне с президентом Дональдом Трампом.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 8 января.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский;

капитан Армии обороны Израиля в отставке, военный эксперт Григорий Тамар;

народный депутат от фракции "Батькивщина", первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов" Михаил Цимбалюк;

глава Службы внешней разведки в 2005-2010 годах, генерал армии Украины Николай Маломуж;

народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Отметим, что сегодня Зеленский заслушал Рустема Умерова о результатах переговоров во Франции.

Напомним, что недавно Зеленский сказал, когда может завершиться полномасштабная война России против Украины.