Президент Владимир Зеленский сообщил, что документ о гарантиях безопасности для Украины со стороны США находится на финальной стадии подготовки. По его словам, согласование происходит на самом высоком уровне с президентом Дональдом Трампом.
Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 8 января.
Гости эфира Вечір.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский;
- капитан Армии обороны Израиля в отставке, военный эксперт Григорий Тамар;
- народный депутат от фракции "Батькивщина", первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов" Михаил Цимбалюк;
- глава Службы внешней разведки в 2005-2010 годах, генерал армии Украины Николай Маломуж;
- народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.
Отметим, что сегодня Зеленский заслушал Рустема Умерова о результатах переговоров во Франции.
Напомним, что недавно Зеленский сказал, когда может завершиться полномасштабная война России против Украины.