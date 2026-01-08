Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Зеленский сделал заявление о переговорах с США — эфир Вечір.LIVE arrow
Зеленский сделал заявление о переговорах с США — эфир Вечір.LIVE

Зеленский сделал заявление о переговорах с США — эфир Вечір.LIVE

8 января 2026 г. 17:37

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:37 Зеленский сделал заявление о переговорах с США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:03 Последствия обстрела Запорожья и Днепра — эфир День.LIVE

Text

08:05 Зеленский сказал, когда может закончиться война — эфир Ранок.LIVE

7 января 2026
Text

18:00 Зеленский анонсировал изменения в законе — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Париже выбирают гарантии безопасности Украине — эфир День.LIVE

Text

08:00 Итоги встречи "Коалиции желающих" и соглашения — эфир Ранок.LIVE

6 января 2026
Text

18:10 Коалиция желающих обсудит гарантии для Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 Зеленский уже прибыл во Францию для переговоров — эфир День.LIVE

Text

09:25 Встреча "Коалиции желающих" в Париже — трансляция

Text

08:00 Впервые на встрече Коалиции желающих будут США — эфир Ранок.LIVE

Text

17:37 Зеленский сделал заявление о переговорах с США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:03 Последствия обстрела Запорожья и Днепра — эфир День.LIVE

Text

08:05 Зеленский сказал, когда может закончиться война — эфир Ранок.LIVE

7 января 2026
Text

18:00 Зеленский анонсировал изменения в законе — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Париже выбирают гарантии безопасности Украине — эфир День.LIVE

Президент Владимир Зеленский сообщил, что документ о гарантиях безопасности для Украины со стороны США находится на финальной стадии подготовки. По его словам, согласование происходит на самом высоком уровне с президентом Дональдом Трампом.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 8 января.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский;
  • капитан Армии обороны Израиля в отставке, военный эксперт Григорий Тамар;
  • народный депутат от фракции "Батькивщина", первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов" Михаил Цимбалюк;
  • глава Службы внешней разведки в 2005-2010 годах, генерал армии Украины Николай Маломуж;
  • народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Отметим, что сегодня Зеленский заслушал Рустема Умерова о результатах переговоров во Франции.

Напомним, что недавно Зеленский сказал, когда может завершиться полномасштабная война России против Украины.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:20 НБУ установил новый рекордный курс евро

18:15 Высокий сезон в Буковеле — цены на ski-пассы и когда подешевеют

18:02 Россияне баллистикой ударили по домам в Кривом Роге — детали

17:54 Шапаренко до сих пор может перейти в клуб с украинцами

17:46 Погода усложнила передвижение техники на фронте — военный

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:37 Зеленский сделал заявление о переговорах с США — эфир Вечір.LIVE

17:36 Квартира на Французском бульваре в Одессе — цена мечты

17:35 В Украине обновят Трудовой кодекс — что изменится на рынке труда

17:17 Украине нужна новая архитектура энергетики — Терехов

17:12 Бюджетные яйца могут вернуться в супермаркеты — что с ценами

18:20 НБУ установил новый рекордный курс евро

18:15 Высокий сезон в Буковеле — цены на ski-пассы и когда подешевеют

18:02 Россияне баллистикой ударили по домам в Кривом Роге — детали

17:54 Шапаренко до сих пор может перейти в клуб с украинцами

17:46 Погода усложнила передвижение техники на фронте — военный

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:36 Квартира на Французском бульваре в Одессе — цена мечты

17:35 В Украине обновят Трудовой кодекс — что изменится на рынке труда

17:17 Украине нужна новая архитектура энергетики — Терехов

17:12 Бюджетные яйца могут вернуться в супермаркеты — что с ценами

17:01 В Кривом Роге прогремели мощные взрывы — что известно

16:12 Особые умения — чем Буданов помогает президенту в ОП

7 января

22:33 Помощь на передовую — как в одесской церкви заботятся о военных

05:59 В Украине ввели бесплатный скрининг здоровья

6 января

18:04 Новоюлианский и григорианский календари — разные даты, одна вера

08:52 Празднование Крещения — когда будут отмечать одесситы (видео)

5 января

20:35 Зеленский запускает большую перезагрузку власти: детали

06:26 ГУР показало наземные роботы, заменяющие людей

3 января

15:58 В Софии Киевской продолжается спектакль от Зеленской

06:33 Окончание войны в 2026 году — каков прогноз на Одессу и Украину

2 января

09:35 Окончание войны и инвестиции в Николаевщину, — интервью с Кимом

Text

17:37 Зеленский сделал заявление о переговорах с США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:03 Последствия обстрела Запорожья и Днепра — эфир День.LIVE

Text

08:05 Зеленский сказал, когда может закончиться война — эфир Ранок.LIVE

7 января
Text

18:00 Зеленский анонсировал изменения в законе — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 В Париже выбирают гарантии безопасности Украине — эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Последствия обстрела Запорожья и Днепра — эфир День.LIVE

Последствия обстрела Запорожья и Днепра — эфир День.LIVE

8 января 2026 г. 13:03
Зеленский сказал, когда может закончиться война — эфир Ранок.LIVE

Зеленский сказал, когда может закончиться война — эфир Ранок.LIVE

8 января 2026 г. 8:05
Зеленский анонсировал изменения в законе — эфир Вечір.LIVE

Зеленский анонсировал изменения в законе — эфир Вечір.LIVE

7 января 2026 г. 18:00
В Париже выбирают гарантии безопасности Украине — эфир День.LIVE

В Париже выбирают гарантии безопасности Украине — эфир День.LIVE

7 января 2026 г. 13:00
Итоги встречи "Коалиции желающих" и соглашения — эфир Ранок.LIVE

Итоги встречи "Коалиции желающих" и соглашения — эфир Ранок.LIVE

7 января 2026 г. 8:00
Коалиция желающих обсудит гарантии для Украины — эфир Вечір.LIVE

Коалиция желающих обсудит гарантии для Украины — эфир Вечір.LIVE

6 января 2026 г. 18:10
Зеленский уже прибыл во Францию для переговоров — эфир День.LIVE

Зеленский уже прибыл во Францию для переговоров — эфир День.LIVE

6 января 2026 г. 13:05
Встреча "Коалиции желающих" в Париже — трансляция

Встреча "Коалиции желающих" в Париже — трансляция

6 января 2026 г. 9:25

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации