Зеленський прибув до Туреччини з візитом — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський повідомив про заплановану на 19 листопада зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Під час переговорів лідери обговорять шляхи досягнення справедливого миру для України та шукатимуть "максимальні можливості" для його забезпечення.

Про що ефір

Президент вирушить до Туреччини з офіційним візитом. Окрім зустрічі із турецьким колегою в Зеленського також запланована зустріч із спецспосланцем президента США Стівом Віткоффом.

Як анонсував глава держави зустріч стосуватиметься активізації переговорного процесу для завершення війни в Україні.

Гості ефіру

Віталій П'ясецький, головний сержант 93ї ОМБр "Стохід";

Євген Магда, директор Інституту світової політики;

Оксана Савчук, народна депутатка України, Комітет з питань транспорту та інфраструктури;

Юрій Камельчук, народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи

Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії;

Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій;

Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії;

Сергій Фурса, економіст, фінансист.

Тим часом Кремль заявив, що не братиме участі у мирних переговорах у Стамбулі 19 листопада. У Москві стверджують, що не отримували від Києва жодних сигналів про діалог.