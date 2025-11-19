Відео
Зеленський прибув до Туреччини з візитом — ефір Ранок.LIVE

Зеленський прибув до Туреччини з візитом — ефір Ранок.LIVE

19 листопада 2025 р. 08:00

Президент України Володимир Зеленський повідомив про заплановану на 19 листопада зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Під час переговорів лідери обговорять шляхи досягнення справедливого миру для України та шукатимуть "максимальні можливості" для його забезпечення.

Дивіться про це і не тільки в ефірі Ранок.LIVE.

Про що ефір

Президент вирушить до Туреччини з офіційним візитом. Окрім зустрічі із турецьким колегою в Зеленського також запланована зустріч із спецспосланцем президента США Стівом Віткоффом.

Як анонсував глава держави зустріч стосуватиметься активізації переговорного процесу для завершення війни в Україні.

Гості ефіру

  • Віталій П'ясецький, головний сержант 93ї ОМБр "Стохід";
  • Євген Магда, директор Інституту світової політики;
  • Оксана Савчук, народна депутатка України, Комітет з питань транспорту та інфраструктури;
  • Юрій Камельчук, народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи
  • Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії;
  • Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій;
  • Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії;
  • Сергій Фурса, економіст, фінансист.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що в середу, 19 листопада, проведе переговори з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. На зустрічі обговорюватиметься досягнення справедливого миру.

Тим часом Кремль заявив, що не братиме участі у мирних переговорах у Стамбулі 19 листопада. У Москві стверджують, що не отримували від Києва жодних сигналів про діалог.

