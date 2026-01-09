В ночь на 9 января Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на Киев, в результате которой есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Из-за обстрелов часть города осталась без света и тепла на фоне сильных морозов.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 9 января.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

эксперт по государственному управлению в области градостроительства, заместитель главного архитектора г. Киева (2004-2008 годы) Виктор Глеба;

эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов;

пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп;

народный депутат Украины от фракции "Батькивщина", министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 годы) Алексей Кучеренко;

политический эксперт, президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада" Дмитрий Васильев;

генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015 годы) Виктор Ягун.

народный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев;

политический эксперт Егор Чернев;

военный обозреватель Давид Шарп.

Ранее мы информировали, что в результате массированного удара РФ по Киеву 9 января погибли по меньшей мере четыре человека, также есть раненые.

Также мы сообщали, что министр обороны Великобритании Джон Хили посетил Дарницкий район Киева, который ночью 9 января атаковали российские захватчики.