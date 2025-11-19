Куда КГГА тратит средства — эфир Київський час

Почему Киевская городская государственная администрация не спешит тратить деньги из бюджета столицы. И как формируется бюджет Киева.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Київського часу 19 ноября.
Темы эфира
Сегодня в эфире эксперты обсудят следующие темы:
- На что КГГА должна потратить деньги, которые до сих пор не распределены?
- Последствия обстрелов столицы;
- 700 млн грн ежедневно — как формируется бюджет столицы;
- Киев готовится к установке елки — подробности о елке, какая она будет.
Гости эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Тарас Козак — депутат Киевского городского совета, заместитель председателя комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности;
- Дмитрий Калько — член общественного совета КГГА, адвокат, правозащитник;
- Игорь Гарбарук — международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба";
- Андрей Длигач — доктор экономических наук, глава Advanter Group;
- Дмитрий Беспалов — эксперт по транспортному планированию;
- Игорь Добруцкий — основатель и владелец "Добропарк".
Напомним, ранее мы писали, что Киев за два месяца должен потратить миллиарды гривен. Именно такая сумма пока осталась в бюджете города.
В то же время Ткаченко публично обратился к Кличко относительно оборонных расходов. Он призвал Киевсовет безотлагательно пересмотреть расходы бюджета на безопасность и оборону.