Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Зеленский раскрыл детали встреч о мире — эфир День.LIVE arrow
Зеленский раскрыл детали встреч о мире — эфир День.LIVE

Зеленский раскрыл детали встреч о мире — эфир День.LIVE

2 января 2026 г. 13:02

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:02 Зеленский раскрыл детали встреч о мире — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсировал важный день для Украины — эфир Ранок.LIVE

31 декабря 2025
Text

23:33 Новогоднее обращение Владимира Зеленского 2026

Text

18:08 Переговоры о мире вступили в критическую фазу — эфир Вечір.LIVE

Text

15:49 Выборы и контрабанда из Беларуси — большое интервью Гетманцева

Text

13:11 Зеленский раскрыл дату встречи Коалиции желающих — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп хочет увеличить зарплату в Украине — эфир Ранок.LIVE

30 декабря 2025
Text

18:02 США могут отправить войска в Украину — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Зеленский озвучил четкую позицию по Донбассу — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский встретится с лидерами Европы — эфир Ранок.LIVE

Text

13:02 Зеленский раскрыл детали встреч о мире — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсировал важный день для Украины — эфир Ранок.LIVE

31 декабря 2025
Text

23:33 Новогоднее обращение Владимира Зеленского 2026

Text

18:08 Переговоры о мире вступили в критическую фазу — эфир Вечір.LIVE

Text

15:49 Выборы и контрабанда из Беларуси — большое интервью Гетманцева

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об активных дипломатических отношениях с Турцией, Соединенными Штатами и Европой в начале нового года. Идет работа над восстановлением обмена пленными и важными деталями мирного плана.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE 2 января.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";
  • Александр Симчишин — городской голова Хмельницкого;
  • Андрей Новак — председатель Комитета экономистов Украины;
  • Максим Несвитайлов — политолог, эксперт-международник;
  • Эдуард Бардин — капитан заместитель командира батальона беспилотных систем "ПЕРУН КОРПС" 79 десантно-штурмовой Таврической бригады;
  • Олег Постернак — политтехнолог;
  • Екатерина Коваль — офицер запаса, соучредитель #USASTANDSWITHUKRAINE, эксперт по нацбезопасности и обороне.

Напомним, 1 января Зеленский анонсировал серию ключевых встреч по миру. Следующая неделя будет плодотворной на переговоры.

А 31 декабря Украина, США и ЕС провели переговоры. Рустем Умеров раскрыл детали и проинформировал президента о результатах разговора.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

14:33 Атаки на Одесские порты — чего хочет Россия

14:32 Фиктивное дарение недвижимости — что грозит сторонам сделки

14:30 Денежное довольствие 2026 — что предлагают изменить для ВСУ

14:24 Стубб назвал цель Финляндии в отношениях с Россией

14:24 6 случаев, когда не стоит использовать удлинитель

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:11 Зеленский анонсировал изменения в Силах обороны Украины

14:08 Как украинцы изменили отношение к сдаче территорий — опрос

13:58 Назначение Буданова руководителем ОП — что говорят у Зеленского

13:52 Выезд в Молдову затруднен — что происходит на трассе Одесса-Рени

13:40 Зеленский назначил Буданова руководителем Офиса президента

14:33 Атаки на Одесские порты — чего хочет Россия

14:32 Фиктивное дарение недвижимости — что грозит сторонам сделки

14:30 Денежное довольствие 2026 — что предлагают изменить для ВСУ

14:24 Стубб назвал цель Финляндии в отношениях с Россией

14:24 6 случаев, когда не стоит использовать удлинитель

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:11 Зеленский анонсировал изменения в Силах обороны Украины

14:08 Как украинцы изменили отношение к сдаче территорий — опрос

13:58 Назначение Буданова руководителем ОП — что говорят у Зеленского

13:52 Выезд в Молдову затруднен — что происходит на трассе Одесса-Рени

13:40 Зеленский назначил Буданова руководителем Офиса президента

09:35 Окончание войны и инвестиции в Николаевщину, — интервью с Кимом

1 января

18:47 Ожидания от нового 2026 года — на что надеются одесситы

31 декабря 2025

19:47 Пожелания в канун Нового года 2026 — поздравления от одесситов

14:30 В четырех областях массово увольняют людей — где найти работу

07:37 Отстроить жизнь или дом — что важнее в восстановлении Украины

30 декабря 2025

21:32 Новогодние цены на одесском Привозе — что подорожало на праздники

19:33 Скандалы, трагедии и смена власти в Одессе — чем запомнился 2025

08:45 На чьей стороне правда — кто не получит субсидию в новом году

29 декабря 2025

21:36 Встреча Нового года 2026 — сколько планируют потратить одесситы

21:19 Референдум по плану из 20 пунктов — разрешено ли во время войны

Text

13:02 Зеленский раскрыл детали встреч о мире — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский анонсировал важный день для Украины — эфир Ранок.LIVE

31 декабря 2025
Text

23:33 Новогоднее обращение Владимира Зеленского 2026

Text

18:08 Переговоры о мире вступили в критическую фазу — эфир Вечір.LIVE

Text

15:49 Выборы и контрабанда из Беларуси — большое интервью Гетманцева

Видео по теме

Все видео
Зеленский анонсировал важный день для Украины — эфир Ранок.LIVE

Зеленский анонсировал важный день для Украины — эфир Ранок.LIVE

2 января 2026 г. 8:00
Новогоднее обращение Владимира Зеленского 2026

Новогоднее обращение Владимира Зеленского 2026

31 декабря 2025 г. 23:33
Переговоры о мире вступили в критическую фазу — эфир Вечір.LIVE

Переговоры о мире вступили в критическую фазу — эфир Вечір.LIVE

31 декабря 2025 г. 18:08
Выборы и контрабанда из Беларуси — большое интервью Гетманцева

Выборы и контрабанда из Беларуси — большое интервью Гетманцева

31 декабря 2025 г. 15:49
Зеленский раскрыл дату встречи Коалиции желающих — эфир День.LIVE

Зеленский раскрыл дату встречи Коалиции желающих — эфир День.LIVE

31 декабря 2025 г. 13:11
Трамп хочет увеличить зарплату в Украине — эфир Ранок.LIVE

Трамп хочет увеличить зарплату в Украине — эфир Ранок.LIVE

31 декабря 2025 г. 8:00
США могут отправить войска в Украину — эфир Вечір.LIVE

США могут отправить войска в Украину — эфир Вечір.LIVE

30 декабря 2025 г. 18:02
Зеленский озвучил четкую позицию по Донбассу — эфир День.LIVE

Зеленский озвучил четкую позицию по Донбассу — эфир День.LIVE

30 декабря 2025 г. 13:08

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации