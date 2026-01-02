Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об активных дипломатических отношениях с Турцией, Соединенными Штатами и Европой в начале нового года. Идет работа над восстановлением обмена пленными и важными деталями мирного плана.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE 2 января.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";

Александр Симчишин — городской голова Хмельницкого;

Андрей Новак — председатель Комитета экономистов Украины;

Максим Несвитайлов — политолог, эксперт-международник;

Эдуард Бардин — капитан заместитель командира батальона беспилотных систем "ПЕРУН КОРПС" 79 десантно-штурмовой Таврической бригады;

Олег Постернак — политтехнолог;

Екатерина Коваль — офицер запаса, соучредитель #USASTANDSWITHUKRAINE, эксперт по нацбезопасности и обороне.

Напомним, 1 января Зеленский анонсировал серию ключевых встреч по миру. Следующая неделя будет плодотворной на переговоры.

А 31 декабря Украина, США и ЕС провели переговоры. Рустем Умеров раскрыл детали и проинформировал президента о результатах разговора.