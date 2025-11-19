Видео
Главная arrow Відео arrow Зеленский проведет переговоры с Эрдоганом — эфир День.LIVE arrow
Зеленский проведет переговоры с Эрдоганом — эфир День.LIVE

Зеленский проведет переговоры с Эрдоганом — эфир День.LIVE

19 ноября 2025 г. 13:07

13:09 Что предусматривает мирный план США для Украины — эфир День.LIVE

08:00 Украина и США подробно обсуждают мирный план — эфир Ранок.LIVE

17:59 Зеленский встретился с делегацией Пентагона — эфир Вечір.LIVE

17:15 Каллас сделала важное заявление по Украине — трансляция

13:17 Украина получит от Германии новые ракеты — эфир День.LIVE

08:00 США передали Украине новый "мирный план" — эфир Ранок.LIVE

19:00 Куда КГГА тратит средства — эфир Київський час

17:50 Россияне массированно обстреляли Тернополь — эфир Вечір.LIVE

17:00 Переговоры Зеленского и Эрдогана в Турции — прямой эфир

13:07 Зеленский проведет переговоры с Эрдоганом — эфир День.LIVE

13:09 Что предусматривает мирный план США для Украины — эфир День.LIVE

08:00 Украина и США подробно обсуждают мирный план — эфир Ранок.LIVE

17:59 Зеленский встретился с делегацией Пентагона — эфир Вечір.LIVE

17:15 Каллас сделала важное заявление по Украине — трансляция

13:17 Украина получит от Германии новые ракеты — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали политический эксперт Дмитрий Васильев, начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, политолог Анна Малкина, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, кандидат политических наук Алексей Якубин и офицер запаса Екатерина Коваль.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят визит украинского лидера Владимира Зеленского в Турцию, где его встретил Рустем Умеров вместе с членами украинской делегации. Известно, что в Анкаре уже идет подготовка к переговорам с Реджепом Тайипом Эрдоганом по завершению войны в Украине.

Напомним, руководитель ОП Андрей Ермак также прибыл в Турцию с украинской делегацией. По его словам, встречи проходят по плану.

Ранее в сети показали кадры прибытия Зеленского в Турцию.

13:09 Что предусматривает мирный план США для Украины — эфир День.LIVE

13:05 Уничтожение дронов РФ — как это было минувшие ночи над Одессой

13:05 Стартовала "Зимняя поддержка" в 6,5 тыс. грн — кто в списке

13:02 Диденко шокировала прогнозом — где ожидать снег завтра

12:44 Галущенко находится в НАБУ на допросе, — СМИ

12:40 В Украине запустили "Зимние 6 500" — как подать заявку на выплаты

12:27 Выбегали в чем были — одесситы рассказали как спасались от дронов

12:20 В каких случаях депрессия считается основанием для непригодности

12:15 В Тернополе из-под завалов многоэтажки достали еще три тела

12:13 Избрана новая "Мисс Вселенная 2025" — кто получил корону

13:05 Уничтожение дронов РФ — как это было минувшие ночи над Одессой

13:05 Стартовала "Зимняя поддержка" в 6,5 тыс. грн — кто в списке

13:02 Диденко шокировала прогнозом — где ожидать снег завтра

12:44 Галущенко находится в НАБУ на допросе, — СМИ

12:40 В Украине запустили "Зимние 6 500" — как подать заявку на выплаты

12:27 Выбегали в чем были — одесситы рассказали как спасались от дронов

12:20 В каких случаях депрессия считается основанием для непригодности

12:15 В Тернополе из-под завалов многоэтажки достали еще три тела

12:13 Избрана новая "Мисс Вселенная 2025" — кто получил корону

12:06 Во Львове почтили память Героев Небесной Сотни — фоторепортаж

19:48 Осенние цены на Новом базаре в Одессе — обзор от овощей до мяса

06:33 Цены на продукты снова вырастут — готовы ли к этому одесситы

22:33 Пытки, страх и флешбеки — рассказ пленного из Херсона

06:33 Курс доллара этой зимой — сколько будет стоить валюта в Украине

22:33 Одесский зоопарк снова в центре скандала — состояние животных

06:33 Будет ли хлеб в 2026 году — проблемы с озимыми на юге Украины

19:47 Старт отопительного сезона — тепло ли в квартирах одесситов

22:33 Удары по энергетике — как это сказывается на экономике Украины

06:33 Экономика Украины зимой 2026 — что ждать украинцам

22:33 Блэкауты в Одессе — как горожане обходятся без света

13:09 Что предусматривает мирный план США для Украины — эфир День.LIVE

08:00 Украина и США подробно обсуждают мирный план — эфир Ранок.LIVE

17:59 Зеленский встретился с делегацией Пентагона — эфир Вечір.LIVE

17:15 Каллас сделала важное заявление по Украине — трансляция

13:17 Украина получит от Германии новые ракеты — эфир День.LIVE

