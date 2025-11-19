Зеленский проведет переговоры с Эрдоганом — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали политический эксперт Дмитрий Васильев, начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, политолог Анна Малкина, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, кандидат политических наук Алексей Якубин и офицер запаса Екатерина Коваль.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят визит украинского лидера Владимира Зеленского в Турцию, где его встретил Рустем Умеров вместе с членами украинской делегации. Известно, что в Анкаре уже идет подготовка к переговорам с Реджепом Тайипом Эрдоганом по завершению войны в Украине.

Напомним, руководитель ОП Андрей Ермак также прибыл в Турцию с украинской делегацией. По его словам, встречи проходят по плану.

Ранее в сети показали кадры прибытия Зеленского в Турцию.