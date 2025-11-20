Видео
Україна
Видео

Украина получит от Германии новые ракеты — эфир День.LIVE
Украина получит от Германии новые ракеты — эфир День.LIVE

Украина получит от Германии новые ракеты — эфир День.LIVE

20 ноября 2025 г. 13:17

Text

Text

Гостями эфира День.LIVE стали эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко, председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, начальник пункта управления батальона беспилотных систем 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Евгений Оропай "Скиф", и.о. председателя Мариупольского районного совета Вадим Пикуз, заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич, начальник отделения коммуникаций 117 отдельной тяжелой механизированной бригады Юлия Степанюк, нардеп София Федина, заместитель руководителя аналитического отдела Украинского Хельсинского союза по правам человека Аксана Филипишина и врач ВСУ Вадим Жежера.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Украина получит ракеты дальнего действия. Об этом он рассказал на пресс-конференции со шведским премьером Ульфом Кристерссоном.

Напомним, Германия выделит для Украины 150 миллионов евро на закупку оружия США в рамках специальной схемы финансирования PURL

А 13 ноября украинский лидер Владимир Зеленский провел разговор с Фридрихом Мерцом. В частности, стороны обсудили шаги для дальнейшей помощи.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

13:49 Временно сменили квартиру — надо ли уведомлять ТЦК

13:48 В ЕС отреагировали на новый мирный план США по Украине

13:43 Наловил на 8 млн. — на Одесчине задержан любитель рыбалки

13:41 Диденко предупредила о холоде и дождях — где испортится погода

13:41 Эксперт объяснил, что мешает Киеву привлекать бизнес и IT

Text

13:06 Поездка автобусом — почему пассажира могут не пустить на рейс

13:05 Послу РФ в Молдове вручили ноту протеста — обстрел Одесчины

13:04 Очереди на границе — какая ситуация на пунктах пропуска сегодня

13:00 Денежная помощь от УВКБ ООН — кто может оформить 3,6 тыс. грн

12:40 В Украину вернули тела 1000 военнослужащих — детали

06:33 Цены на продукты снова вырастут — готовы ли к этому одесситы

19 ноября

22:33 Пытки, страх и флешбеки — рассказ пленного из Херсона

06:33 Курс доллара этой зимой — сколько будет стоить валюта в Украине

18 ноября

22:33 Одесский зоопарк снова в центре скандала — состояние животных

06:33 Будет ли хлеб в 2026 году — проблемы с озимыми на юге Украины

15 ноября

19:47 Старт отопительного сезона — тепло ли в квартирах одесситов

14 ноября

22:33 Удары по энергетике — как это сказывается на экономике Украины

06:33 Экономика Украины зимой 2026 — что ждать украинцам

13 ноября

22:33 Блэкауты в Одессе — как горожане обходятся без света

12 ноября

22:33 Тысяча от государства — как одесситы относятся к помощи

Text

США передали Украине новый "мирный план" — эфир Ранок.LIVE

США передали Украине новый "мирный план" — эфир Ранок.LIVE

20 ноября 2025 г. 8:00
Куда КГГА тратит средства — эфир Київський час

Куда КГГА тратит средства — эфир Київський час

19 ноября 2025 г. 19:00
Россияне массированно обстреляли Тернополь — эфир Вечір.LIVE

Россияне массированно обстреляли Тернополь — эфир Вечір.LIVE

19 ноября 2025 г. 17:50
Переговоры Зеленского и Эрдогана в Турции — прямой эфир

Переговоры Зеленского и Эрдогана в Турции — прямой эфир

19 ноября 2025 г. 17:00
Зеленский проведет переговоры с Эрдоганом — эфир День.LIVE

Зеленский проведет переговоры с Эрдоганом — эфир День.LIVE

19 ноября 2025 г. 13:07
Зеленский прибыл в Турцию с визитом — эфир Ранок.LIVE

Зеленский прибыл в Турцию с визитом — эфир Ранок.LIVE

19 ноября 2025 г. 8:00
Испания готовит масштабную помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

Испания готовит масштабную помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

18 ноября 2025 г. 17:46
Зеленский сделал заявление о мирных переговорах — эфир День.LIVE

Зеленский сделал заявление о мирных переговорах — эфир День.LIVE

18 ноября 2025 г. 13:17

