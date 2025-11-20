Украина получит от Германии новые ракеты — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко, председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, начальник пункта управления батальона беспилотных систем 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Евгений Оропай "Скиф", и.о. председателя Мариупольского районного совета Вадим Пикуз, заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич, начальник отделения коммуникаций 117 отдельной тяжелой механизированной бригады Юлия Степанюк, нардеп София Федина, заместитель руководителя аналитического отдела Украинского Хельсинского союза по правам человека Аксана Филипишина и врач ВСУ Вадим Жежера.

Гости эфира обсудят заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Украина получит ракеты дальнего действия. Об этом он рассказал на пресс-конференции со шведским премьером Ульфом Кристерссоном.

Напомним, Германия выделит для Украины 150 миллионов евро на закупку оружия США в рамках специальной схемы финансирования PURL

А 13 ноября украинский лидер Владимир Зеленский провел разговор с Фридрихом Мерцом. В частности, стороны обсудили шаги для дальнейшей помощи.