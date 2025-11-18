Зеленский прибыл с визитом в Испанию — прямая трансляция

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателями Конгресса и Сената Испании в Мадриде. Обсуждали поддержку Украины, сотрудничество в парламентских форматах и дальнейшие шаги ЕС в ответ на войну с РФ.



Об этом во вторник, 18 ноября, сообщает Reuters.

Визит Зеленского в Испанию

По данным Конгресса депутатов (нижняя палата парламента Испании), глава государства прибыл в парламент в 09:30 по местному времени.

У президента Украины запланированы встречи с депутатами Испании - представителями Конгресса. Он выступит в "Зале потерянных шагов" (Sala de los Pasos Perdidos) Дворца Кортесов - это испанский парламент.

Ожидается, что Зеленского встретят спикер нижней палаты Франсина Арменголь, а также председатель Сената Педро Роллан.

Напомним, предыдущий визит Зеленского в Испанию был в мае 2024 года, когда он подписал соглашение о безопасности и обороне.

Как ранее сообщалось, уже завтра у главы государства запланирована поездка в Турцию, которая будет касаться переговоров.

Также накануне президент Украины посетил Париж и встретился с французским лидером Эмманюэлем Макроном.