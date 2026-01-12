Сегодня, 12 января, в Украине прогнозируют резкое похолодание. Самые низкие температуры зафиксируют в северных областях, где мороз усилится до более -20 °C. Однако в Киеве специалисты продолжают работать над восстановлением теплоснабжения в отдельных домах. Предварительно, тепло в домах всех киевлян появится в четверг.
- старший солдат, старший наводчик батареи самоходного артиллерийского дивизиона (САДн), 54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы, позывной "Лютый" Роман Капинус;
- военный обозреватель, журналист Василий Пехньо;
- политолог, вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной;
- народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юрий Камельчук;
- эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев;
- эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов;
- директор по развитию партнерств Совета экономической безопасности Агия Загребельская;
- руководитель центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко.
Напомним, мэр Львова Андрей Садовый срочно обратился к горожанам из-за резкого ухудшения погодных условий.
А также эксперт рассказал, какой будет ситуация со светом в Киеве на этой неделе.