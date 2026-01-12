Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Стало известно, когда восстановят тепло в Киеве — эфир Ранок.LIVE arrow
Стало известно, когда восстановят тепло в Киеве — эфир Ранок.LIVE

Стало известно, когда восстановят тепло в Киеве — эфир Ранок.LIVE

12 января 2026 г. 8:02

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:02 Стало известно, когда восстановят тепло в Киеве — эфир Ранок.LIVE

9 января 2026
Text

21:00 Кадровые изменения, Буданов и реформы — эфир с Гетманцевым

Text

18:01 Массированная атака РФ и ужасные последствия — эфир Вечір.LIVE

Text

18:00 Киевляне без тепла стоит ли уезжать — эфир Киевское время

Text

13:28 Киевлян призвали выезжать из столицы — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский уведомил об опасности из-за морозов — эфир Ранок.LIVE

8 января 2026
Text

17:37 Зеленский сделал заявление о переговорах с США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:03 Последствия обстрела Запорожья и Днепра — эфир День.LIVE

Text

08:05 Зеленский сказал, когда может закончиться война — эфир Ранок.LIVE

7 января 2026
Text

18:00 Зеленский анонсировал изменения в законе — эфир Вечір.LIVE

Text

08:02 Стало известно, когда восстановят тепло в Киеве — эфир Ранок.LIVE

9 января 2026
Text

21:00 Кадровые изменения, Буданов и реформы — эфир с Гетманцевым

Text

18:01 Массированная атака РФ и ужасные последствия — эфир Вечір.LIVE

Text

18:00 Киевляне без тепла стоит ли уезжать — эфир Киевское время

Text

13:28 Киевлян призвали выезжать из столицы — эфир День.LIVE

Сегодня, 12 января, в Украине прогнозируют резкое похолодание. Самые низкие температуры зафиксируют в северных областях, где мороз усилится до более -20 °C. Однако в Киеве специалисты продолжают работать над восстановлением теплоснабжения в отдельных домах. Предварительно, тепло в домах всех киевлян появится в четверг.

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE.

Гости эфира

Обсуждать актуальные темы в студии Ранок.LIVE будут:

  • старший солдат, старший наводчик батареи самоходного артиллерийского дивизиона (САДн), 54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы, позывной "Лютый" Роман Капинус;
  • военный обозреватель, журналист Василий Пехньо;
  • политолог, вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной;
  • народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юрий Камельчук;
  • эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев;
  • эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов;
  • директор по развитию партнерств Совета экономической безопасности Агия Загребельская;
  • руководитель центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый срочно обратился к горожанам из-за резкого ухудшения погодных условий.

А также эксперт рассказал, какой будет ситуация со светом в Киеве на этой неделе.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:16 Гетманцев назвал единственную гарантию безопасности для Украины

08:10 Редкие деньги — какие монеты стоят в Украине миллионы гривен

Text

08:02 Стало известно, когда восстановят тепло в Киеве — эфир Ранок.LIVE

08:00 Пенсионеры и не только — кто получит выплаты УВКБ ООН в январе

08:00 Компенсация за размещение ВПЛ — почему выплаты могут прекратить

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:59 Папа Римский призвал Россию прекратить удары по энергетике

07:37 Нардеп оценил шансы окончания войны в 2026 году — что давит на РФ

07:30 Когда воины получат выплаты за декабрь — ответ Минобороны

07:17 Небольшой стаж — на какие выплаты можно рассчитывать в 2026 году

07:01 Криптообмен в ПриватБанке — почему можно попасть под ограничения

08:16 Гетманцев назвал единственную гарантию безопасности для Украины

08:10 Редкие деньги — какие монеты стоят в Украине миллионы гривен

08:00 Пенсионеры и не только — кто получит выплаты УВКБ ООН в январе

08:00 Компенсация за размещение ВПЛ — почему выплаты могут прекратить

07:59 Папа Римский призвал Россию прекратить удары по энергетике

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:37 Нардеп оценил шансы окончания войны в 2026 году — что давит на РФ

07:30 Когда воины получат выплаты за декабрь — ответ Минобороны

07:17 Небольшой стаж — на какие выплаты можно рассчитывать в 2026 году

07:01 Криптообмен в ПриватБанке — почему можно попасть под ограничения

06:34 Гидрометцентр прогнозирует в Украине снег и гололедицу

18:52 Зимние отпуска 2026 — как будут отдыхать одесситы

06:29 От мира к процветанию — что меняется в головах партнеров

8 января

21:33 Рынок Черемушки в Одессе – что подорожало после праздников

16:12 Особые умения — чем Буданов помогает президенту в ОП

7 января

22:33 Помощь на передовую — как в одесской церкви заботятся о военных

05:59 В Украине ввели бесплатный скрининг здоровья

6 января

18:04 Новоюлианский и григорианский календари — разные даты, одна вера

08:52 Празднование Крещения — когда будут отмечать одесситы (видео)

5 января

20:35 Зеленский запускает большую перезагрузку власти: детали

06:26 ГУР показало наземные роботы, заменяющие людей

Text

08:02 Стало известно, когда восстановят тепло в Киеве — эфир Ранок.LIVE

9 января
Text

21:00 Кадровые изменения, Буданов и реформы — эфир с Гетманцевым

Text

18:01 Массированная атака РФ и ужасные последствия — эфир Вечір.LIVE

Text

18:00 Киевляне без тепла стоит ли уезжать — эфир Киевское время

Text

13:28 Киевлян призвали выезжать из столицы — эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Кадровые изменения, Буданов и реформы — эфир с Гетманцевым

Кадровые изменения, Буданов и реформы — эфир с Гетманцевым

9 января 2026 г. 21:00
Массированная атака РФ и ужасные последствия — эфир Вечір.LIVE

Массированная атака РФ и ужасные последствия — эфир Вечір.LIVE

9 января 2026 г. 18:01
Киевляне без тепла стоит ли уезжать — эфир Киевское время

Киевляне без тепла стоит ли уезжать — эфир Киевское время

9 января 2026 г. 18:00
Киевлян призвали выезжать из столицы — эфир День.LIVE

Киевлян призвали выезжать из столицы — эфир День.LIVE

9 января 2026 г. 13:28
Зеленский уведомил об опасности из-за морозов — эфир Ранок.LIVE

Зеленский уведомил об опасности из-за морозов — эфир Ранок.LIVE

9 января 2026 г. 8:00
Зеленский сделал заявление о переговорах с США — эфир Вечір.LIVE

Зеленский сделал заявление о переговорах с США — эфир Вечір.LIVE

8 января 2026 г. 17:37
Последствия обстрела Запорожья и Днепра — эфир День.LIVE

Последствия обстрела Запорожья и Днепра — эфир День.LIVE

8 января 2026 г. 13:03
Зеленский сказал, когда может закончиться война — эфир Ранок.LIVE

Зеленский сказал, когда может закончиться война — эфир Ранок.LIVE

8 января 2026 г. 8:05

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации