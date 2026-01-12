Гостями эфира День.LIVE стали политолог-международник Тарас Семенюк, начальник отдела коммуникаций 63-й отдельной механизированной бригады Третьего корпуса Ростислав Ящишин, энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев, директор Центра международных исследований Владимир Дубовик, заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак, политтехнолог Руслан Рохов и представитель Третьего армейского корпуса Александр Бородин.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят ситуация со светом в Украине после российских ударов. В частности, сейчас самая сложная остается в Киеве и на левом берегу Киевской области.

Правительство провело селекторное совещание со всеми областями о состоянии энергосистемы. Отдельный фокус — восстановление электроснабжения для потребителей Одесской, Харьковской и Донецкой областей.

Напомним, в ночь на 12 января российские оккупанты атаковали энергообъекты в Одесской области. Без света остаются около 33,5 тысячи семей.

