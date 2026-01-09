Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обсудит ряд важных и актуальных для граждан Украины вопросов. В частности, речь пойдет о кадровых изменениях в правительстве, реформах и бюджете на 2026 год.

Посмотреть эфир можно на канале Новини.LIVE в YouTube в пятницу, 9 января.

О чем будет говорить в эфире Гетманцев

Политик в эфире подробно будет раскрывать следующие темы:

Новые назначения в правительстве Украины;

"Дія" — успешный проект Федорова;

Станет ли 2026-й годом мира;

Украина может стать одной из 30 самых богатых стран;

В бюджете-2026 заложено на 4% больше для местных бюджетов;

До тысячи предприятий станут резидентами "Defence City";

"Defence City" — развитие оборонной промышленности;

Купля-продажа зерна без документов невозможна;

Переработка зерна формирует независимый рынок сбыта;

Членство в ЕС — гарантия безопасности;

Производителям нужно внедрять инновации ЕС;

Инвестиции в 800 млрд евро поступят после подписания мира;

Спецпенсии критикуют, но голосования за отмену еще не было.

Недавно Гетманцев рассказал о ключевом итоге 2025 года в финансовой сфере.

Кроме того, Гетманцев назвал одну из главных проблем экономики Украины.