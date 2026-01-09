Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обсудит ряд важных и актуальных для граждан Украины вопросов. В частности, речь пойдет о кадровых изменениях в правительстве, реформах и бюджете на 2026 год.
Посмотреть эфир можно на канале Новини.LIVE в YouTube в пятницу, 9 января.
О чем будет говорить в эфире Гетманцев
Политик в эфире подробно будет раскрывать следующие темы:
- Новые назначения в правительстве Украины;
- "Дія" — успешный проект Федорова;
- Станет ли 2026-й годом мира;
- Украина может стать одной из 30 самых богатых стран;
- В бюджете-2026 заложено на 4% больше для местных бюджетов;
- До тысячи предприятий станут резидентами "Defence City";
- "Defence City" — развитие оборонной промышленности;
- Купля-продажа зерна без документов невозможна;
- Переработка зерна формирует независимый рынок сбыта;
- Членство в ЕС — гарантия безопасности;
- Производителям нужно внедрять инновации ЕС;
- Инвестиции в 800 млрд евро поступят после подписания мира;
- Спецпенсии критикуют, но голосования за отмену еще не было.
