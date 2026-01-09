Видео
Кадровые изменения, Буданов и реформы — эфир с Гетманцевом

Кадровые изменения, Буданов и реформы — эфир с Гетманцевым

9 января 2026 г. 21:00

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обсудит ряд важных и актуальных для граждан Украины вопросов. В частности, речь пойдет о кадровых изменениях в правительстве, реформах и бюджете на 2026 год.

Посмотреть эфир можно на канале Новини.LIVE в YouTube в пятницу, 9 января.

О чем будет говорить в эфире Гетманцев

Политик в эфире подробно будет раскрывать следующие темы:

  • Новые назначения в правительстве Украины;
  • "Дія" — успешный проект Федорова;
  • Станет ли 2026-й годом мира;
  • Украина может стать одной из 30 самых богатых стран;
  • В бюджете-2026 заложено на 4% больше для местных бюджетов;
  • До тысячи предприятий станут резидентами "Defence City";
  • "Defence City" — развитие оборонной промышленности;
  • Купля-продажа зерна без документов невозможна;
  • Переработка зерна формирует независимый рынок сбыта;
  • Членство в ЕС — гарантия безопасности;
  • Производителям нужно внедрять инновации ЕС;
  • Инвестиции в 800 млрд евро поступят после подписания мира;
  • Спецпенсии критикуют, но голосования за отмену еще не было.

Недавно Гетманцев рассказал о ключевом итоге 2025 года в финансовой сфере.

Кроме того, Гетманцев назвал одну из главных проблем экономики Украины.

