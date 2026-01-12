Видео
Киевляне остаются без отопления после атаки РФ — эфир Вечір.LIVE
Киевляне остаются без отопления после атаки РФ — эфир Вечір.LIVE

Киевляне остаются без отопления после атаки РФ — эфир Вечір.LIVE

12 января 2026 г. 17:55

Гостями эфира Вечір.LIVE стали кандидат политических наук Станислав Желиховский, военный юрист Тарас Боровский, кандидат политических наук Алексей Якубин, доктор политических наук Максим Разумный, заслуженный врач Украины Ольга Богомолец и нардеп Мария Мезенцева-Федоренко.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят заявление городского головы Киева Виталия Кличко, что сейчас почти 800 домов остаются без тепла. Речь идет о тех, что размещены в Печерском, части Голосеевского и Соломенского районов.

Напомним, в результате российской атаки без теплоснабжения в Киеве оказались около 6 тысяч многоэтажных домов.

Кроме того, 12 января в Киеве действуют экстренные отключения света. Причиной являются последствия российских ударов и непогода.

