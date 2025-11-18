Відео
Зеленський прибув з візитом до Іспанії — пряма трансляція
Зеленський прибув з візитом до Іспанії — пряма трансляція

Зеленський прибув з візитом до Іспанії — пряма трансляція

18 листопада 2025 р. 10:48

Text

10:48 Зеленський прибув з візитом до Іспанії — пряма трансляція

Text

08:00 CША запровадять нові санкції проти РФ — ефір Ранок.LIVE

17 листопада 2025
Text

17:50 Україна отримає від Франції винищувачі й ППО — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Зеленський та Макрон готують спільну заяву — пряма трансляція

Text

13:05 Україна та Франція підписали важливу угоду — ефір День.LIVE

Text

10:51 Зеленський прибув з візитом до Парижу — прямий ефір

Text

07:58 Стубб зробив заяву про переговори України і РФ — ефір Ранок.LIVE

16 листопада 2025
Text

12:56 Зеленський прибув у Грецію на переговори — прямий ефір

14 листопада 2025
Text

21:00 Пенсія, субсидії й ціни в Україні — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

18:08 Зеленський змінив склад РНБО — ефір Вечір.LIVE

Text

10:48 Зеленський прибув з візитом до Іспанії — пряма трансляція

Text

08:00 CША запровадять нові санкції проти РФ — ефір Ранок.LIVE

17 листопада 2025
Text

17:50 Україна отримає від Франції винищувачі й ППО — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Зеленський та Макрон готують спільну заяву — пряма трансляція

Text

13:05 Україна та Франція підписали важливу угоду — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головами Конгресу та Сенату Іспанії в Мадриді. Обговорювали підтримку України, співпрацю в парламентських форматах і подальші кроки ЄС у відповідь на війну з РФ.

Про це у вівторок, 18 листопада, повідомляє Reuters.

Візит Зеленського до Іспанії

За даними Конгресу депутатів (нижня палата парламенту Іспанії), голова держави прибув до парламенту о 09:30 за місцевим часом.

У президента України заплановані зустрічі з депутатами Іспанії — представниками Конгресу. Він виступить у "Залі втрачених кроків" (Sala de los Pasos Perdidos) Палацу Кортесів - це іспанський парламент.

Очікується, що Зеленського зустрінуть спікерка нижньої палати Франсина Арменголь, а також голова Сенату Педро Роллан.

Нагадаємо, попередній візит Зеленського до Іспанії був у травні 2024 року, коли він підписав угоду про безпеку й оборону. 

Як раніше повідомлялось, вже завтра у глави держави запланована поїздка до Туреччини, яка стосуватиметься переговорів.

Також напередодні президент України відвідав Париж та зустрівся із французьким лідером Емманюелем Макроном.

11:36 Одеському ексвійськкому Борисову дозволили залишати місто — суд

11:25 Частину території України замело снігом — відео

11:25 Прожитковий мінімум хочуть “перезавантажити” — чого чекати у 2026

11:22 Причини незвичні — чому двері в хрущовках відкривались всередину

11:04 Рада відклала розгляд Держбюджету-2026 — названо причину

11:01 Контрабанда лісу — на Одещині перекрили канал

11:00 Пенсіонерам роздадуть по 10 тис. грн допомоги — хто в списку

