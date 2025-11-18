Зеленський прибув з візитом до Іспанії — пряма трансляція

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головами Конгресу та Сенату Іспанії в Мадриді. Обговорювали підтримку України, співпрацю в парламентських форматах і подальші кроки ЄС у відповідь на війну з РФ.



Про це у вівторок, 18 листопада, повідомляє Reuters.

Візит Зеленського до Іспанії

За даними Конгресу депутатів (нижня палата парламенту Іспанії), голова держави прибув до парламенту о 09:30 за місцевим часом.

У президента України заплановані зустрічі з депутатами Іспанії — представниками Конгресу. Він виступить у "Залі втрачених кроків" (Sala de los Pasos Perdidos) Палацу Кортесів - це іспанський парламент.

Очікується, що Зеленського зустрінуть спікерка нижньої палати Франсина Арменголь, а також голова Сенату Педро Роллан.

Нагадаємо, попередній візит Зеленського до Іспанії був у травні 2024 року, коли він підписав угоду про безпеку й оборону.

Як раніше повідомлялось, вже завтра у глави держави запланована поїздка до Туреччини, яка стосуватиметься переговорів.

Також напередодні президент України відвідав Париж та зустрівся із французьким лідером Емманюелем Макроном.