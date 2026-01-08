Відео
Зеленський зробив заяву про переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

Зеленський зробив заяву про переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

08 січня 2026 р. 17:37

Президент Володимир Зеленський повідомив, що документ про гарантії безпеки для України з боку США перебуває на фінальній стадії підготовки. За його словами, узгодження відбувається на найвищому рівні з президентом Дональдом Трампом.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 8 січня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • керівник аналітичного напряму мережі  захисту національних інтересів "ANTS"  Ілля Несходовський;
  • капітан Армії оборони Ізраїлю у відставці, військовий експерт Григорій Тамар;
  • народний депутат від фракції "Батьківщина", перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів" Михайло Цимбалюк;
  • голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках, генерал армії України Микола Маломуж;
  • народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

Зазначимо, що сьогодні Зеленський заслухав Рустема Умєрова щодо результатів перемовин у Франції.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський сказав, коли може завершитися повномасштабна війна Росії проти України.

