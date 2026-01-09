Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Киян закликали виїжджати зі столиці — ефір День.LIVE arrow
Киян закликали виїжджати зі столиці — ефір День.LIVE

Киян закликали виїжджати зі столиці — ефір День.LIVE

09 січня 2026 р. 13:28

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:28 Киян закликали виїжджати зі столиці — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський попередив про небезпеку через морози — ефір Ранок.LIVE

8 січня 2026
Text

17:37 Зеленський зробив заяву про переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

Text

13:03 Наслідки обстрілу Запоріжжя та Дніпра — ефір День.LIVE

Text

08:05 Зеленський сказав, коли може закінчитися війна — ефір Ранок.LIVE

7 січня 2026
Text

18:00 Зеленський анонсував можливі зміни в законі — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У Парижі обирають гарантії безпеки для України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Підсумки зустрічі "Коаліції охочих" та угоди — ефір Ранок.LIVE

6 січня 2026
Text

18:10 Коаліція охочих розгляне гарантії для України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 Зеленський вже прибув до Франції для переговорів — ефір День.LIVE

Text

13:28 Киян закликали виїжджати зі столиці — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський попередив про небезпеку через морози — ефір Ранок.LIVE

8 січня 2026
Text

17:37 Зеленський зробив заяву про переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

Text

13:03 Наслідки обстрілу Запоріжжя та Дніпра — ефір День.LIVE

Text

08:05 Зеленський сказав, коли може закінчитися війна — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Буряченко, речник управління комунікацій угруповання військ "Схід"  Григорій Шаповал, нардеп Віталій Войцехівський, директор з розвитку партнерств Ради економічної безпеки Агія Загребельська, авіаційний експерт Костянтин Криволап, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, нардеп Олексій Леонов та заступник командира Третього армійського корпусу Родіон Кудряшов.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Близько 417 тисяч сімей у Києві залишися без світла. Найбільше внаслідок російського обстрілу постраждали Деснянський, Дніпровський, Дарницький і Голосіївський райони. 

Мер Віталій Кличко закликав мешканців тимчасово виїхати з міста туди, де є альтернативні джерела енергії та тепла.

Нагадаємо, у частині Києва наразі відсутнє водопостачання в декількох районах міста внаслідок російського масованого обстрілу у ніч проти 9 січня.

Також наразі в столиці діють екстрені відключення світла, тому графіки погодинних відключень електроенергії не діють.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:33 Нардеп пояснив, куди РФ скинула "Орєшнік" по Львівщині

13:31 У департаменту освіти Одеси з'явилася директорка — хто вона

Text

13:28 Киян закликали виїжджати зі столиці — ефір День.LIVE

13:23 Нічна атака на Київ — що відомо про загиблих

13:15 Глава МЗС Чехії прибув до Києва на тлі масованих обстрілів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:12 У частині Києва немає водопостачання — коли планують відновити

13:00 Грошова допомога у 10,8 тис. грн — де і кому доступні виплати

12:55 Вранці поряд з Одещиною стався землетрус — що відомо

12:52 У Києві запроваджено екстрені відключення світла

12:50 Зарплати вчителів у 2026 — які мінімальні суми передбачені за ЄТС

13:33 Нардеп пояснив, куди РФ скинула "Орєшнік" по Львівщині

13:31 У департаменту освіти Одеси з'явилася директорка — хто вона

13:23 Нічна атака на Київ — що відомо про загиблих

13:15 Глава МЗС Чехії прибув до Києва на тлі масованих обстрілів

13:12 У частині Києва немає водопостачання — коли планують відновити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:00 Грошова допомога у 10,8 тис. грн — де і кому доступні виплати

12:55 Вранці поряд з Одещиною стався землетрус — що відомо

12:52 У Києві запроваджено екстрені відключення світла

12:50 Зарплати вчителів у 2026 — які мінімальні суми передбачені за ЄТС

12:45 У Києві двигун "Шахеда" влетів у авто — фото, відео

06:29 Від миру до процвітання — що змінюється в головах партнерів

8 січня

21:33 Ринок Черемушки в Одесі — що подорожчало після свят

16:12 Особливі вміння — чим Буданов допомагає президенту в ОП

7 січня

22:33 Допомога на передову — як в одеській церкві дбають про військових

05:59 В Україні запровадили безкоштовний скринінг здоровʼя

6 січня

18:04 Новоюліанський і григоріанський календарі — різні дати, одна віра

08:52 Святкування Водохреща — коли відзначатимуть одесити (відео)

5 січня

20:35 Зеленський запускає велике перезавантаження влади: деталі

06:26 ГУР показало наземні роботи, що заміняють людей

3 січня

15:58 У Софії Київській триває вистава від Зеленської

Text

13:28 Киян закликали виїжджати зі столиці — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський попередив про небезпеку через морози — ефір Ранок.LIVE

8 січня
Text

17:37 Зеленський зробив заяву про переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

Text

13:03 Наслідки обстрілу Запоріжжя та Дніпра — ефір День.LIVE

Text

08:05 Зеленський сказав, коли може закінчитися війна — ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Зеленський попередив про небезпеку через морози — ефір Ранок.LIVE

Зеленський попередив про небезпеку через морози — ефір Ранок.LIVE

09 січня 2026 р. 08:00
Зеленський зробив заяву про переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

Зеленський зробив заяву про переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

08 січня 2026 р. 17:37
Наслідки обстрілу Запоріжжя та Дніпра — ефір День.LIVE

Наслідки обстрілу Запоріжжя та Дніпра — ефір День.LIVE

08 січня 2026 р. 13:03
Зеленський сказав, коли може закінчитися війна — ефір Ранок.LIVE

Зеленський сказав, коли може закінчитися війна — ефір Ранок.LIVE

08 січня 2026 р. 08:05
Зеленський анонсував можливі зміни в законі — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував можливі зміни в законі — ефір Вечір.LIVE

07 січня 2026 р. 18:00
У Парижі обирають гарантії безпеки для України — ефір День.LIVE

У Парижі обирають гарантії безпеки для України — ефір День.LIVE

07 січня 2026 р. 13:00
Підсумки зустрічі "Коаліції охочих" та угоди — ефір Ранок.LIVE

Підсумки зустрічі "Коаліції охочих" та угоди — ефір Ранок.LIVE

07 січня 2026 р. 08:00
Коаліція охочих розгляне гарантії для України — ефір Вечір.LIVE

Коаліція охочих розгляне гарантії для України — ефір Вечір.LIVE

06 січня 2026 р. 18:10

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації