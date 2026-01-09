Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Буряченко, речник управління комунікацій угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал, нардеп Віталій Войцехівський, директор з розвитку партнерств Ради економічної безпеки Агія Загребельська, авіаційний експерт Костянтин Криволап, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, нардеп Олексій Леонов та заступник командира Третього армійського корпусу Родіон Кудряшов.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Близько 417 тисяч сімей у Києві залишися без світла. Найбільше внаслідок російського обстрілу постраждали Деснянський, Дніпровський, Дарницький і Голосіївський райони.

Мер Віталій Кличко закликав мешканців тимчасово виїхати з міста туди, де є альтернативні джерела енергії та тепла.

Нагадаємо, у частині Києва наразі відсутнє водопостачання в декількох районах міста внаслідок російського масованого обстрілу у ніч проти 9 січня.

Також наразі в столиці діють екстрені відключення світла, тому графіки погодинних відключень електроенергії не діють.