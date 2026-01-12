Гостями ефіру День.LIVE стали політолог-міжнародник Тарас Семенюк, начальник відділу комунікацій 63-ї окремої механізованої бригади Третього корпусу Ростислав Ящишин, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв, директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик, заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак, політтехнолог Руслан Рохов та речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять ситуація зі світлом в Україні після російських ударів. Зокрема, наразі найскладніша залишається у Києві та на лівому березі Київщини.

Уряд провів селекторну нараду з усіма областями щодо стану енергосистеми. Окремий фокус — відновлення електропостачання для споживачів Одеської, Харківської та Донецької областей.

Нагадаємо, у ніч проти 12 січня російські окупанти атакували енергообʼєкти в Одеській області. Без світла залишаються близько 33,5 тисячі родин.

