Гостями ефіру Вечір.LIVE стали кандидат політичних наук Станіслав Желіховський, військовий юрист Тарас Боровський, кандидат політичних наук Олексій Якубін, доктор політичних наук Максим Розумний, заслужена лікарка України Ольга Богомолець та нардепка Марія Мезенцева-Федоренко.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву міського голови Києва Віталія Кличка, що наразі майже 800 будинків залишаються без тепла. Йдеться про ті, що розмішені в Печерському, частині Голосіївського та Соломʼянського районів.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки без теплопостачання у Києві опинилися близько 6 тисяч багатоповерхових будинків.

Крім того, 12 січня в Києві діють екстрені відключення світла. Причиною є наслідки російських ударів та негода.