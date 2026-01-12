Сьогодні, 12 січня, в Україні прогнозують різке похолодання. Найнижчі температури зафіксують у північних областях, де мороз посилиться до понад -20 °C. Однак у Києві фахівці продовжують працювати над відновленням теплопостачання в окремих будинках. Попередньо, тепло в оселях усіх киян з'явиться у четвер.
Про це і не тільки дивіться в ефірі Ранок.LIVE.
Гості ефіру
Обговорювати актуальні теми в студії Ранок.LIVE будуть:
- старший солдат, старший навідник батареї самохідного артилерійського дивізіону (САДн), 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи, позивний "Лютий" Роман Капінус;
- військовий оглядач, журналіст Василь Пехньо;
- політолог, віце-президент АЦ "Політика" Олег Лісний;
- народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Юрій Камельчук;
- експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев;
- експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Богдан Попов;
- директор з розвитку партнерств Ради економічної безпеки Агія Загребельська;
- керівник центру вивчення окупації України Петро Андрющенко.
Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий терміново звернувся до містян через різке погіршення погодних умов.
А також експерт розповів, якою буде ситуація зі світло в Києві цього тижня.