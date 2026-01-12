Сьогодні, 12 січня, в Україні прогнозують різке похолодання. Найнижчі температури зафіксують у північних областях, де мороз посилиться до понад -20 °C. Однак у Києві фахівці продовжують працювати над відновленням теплопостачання в окремих будинках. Попередньо, тепло в оселях усіх киян з'явиться у четвер.

Про це і не тільки дивіться в ефірі Ранок.LIVE.

Гості ефіру

Обговорювати актуальні теми в студії Ранок.LIVE будуть:

старший солдат, старший навідник батареї самохідного артилерійського дивізіону (САДн), 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи, позивний "Лютий" Роман Капінус;

військовий оглядач, журналіст Василь Пехньо;

політолог, віце-президент АЦ "Політика" Олег Лісний;

народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Юрій Камельчук;

експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев;

експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Богдан Попов;

директор з розвитку партнерств Ради економічної безпеки Агія Загребельська;

керівник центру вивчення окупації України Петро Андрющенко.

