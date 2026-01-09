Відео
Кадрові зміни, Буданов та реформи — ефір з Гетманцевим

Кадрові зміни, Буданов та реформи — ефір з Гетманцевим

09 січня 2026 р. 21:00

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев обговорить низку важливих та актуальних для громадян України питань. Зокрема, йтиметься про кадрові зміни в уряді, реформи та бюджет на 2026 рік.

Переглянути ефір можна на каналі Новини.LIVE у YouTube у п'ятницю, 9 січня.

Про що говоритиме в ефірі Гетманцев

Політик в ефірі детально розкриватиме наступні теми:

  • Нові призначення в уряді України;
  • "Дія" — успішний проєкт Федорова;
  • Чи стане 2026-й роком миру;
  • Україна може стати однією з 30 найбагатших країн;
  • В бюджеті-2026 закладено на 4% більше для місцевих бюджетів;
  • До тисячі підприємств стануть резидентами "Defence City";
  • "Defence City" — розвиток оборонної промисловості;
  • Купівля-продаж зерна без документів неможлива;
  • Переробка зерна формує незалежний ринок збуту;
  • Членство в ЄС — гарантія безпеки;
  • Виробникам потрібно впроваджувати інновації ЄС;
  • Інвестиції у 800 млрд євро надійдуть після підписання миру;
  • Спецпенсії критикують, але голосування за скасування ще не було.

Нещодавно Гетманцев розповів про ключовий підсумок 2025 року у фінансовій сфері.

Крім того, Гетманцев назвав одну з головних проблем економіки України.

