Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев обговорить низку важливих та актуальних для громадян України питань. Зокрема, йтиметься про кадрові зміни в уряді, реформи та бюджет на 2026 рік.

Переглянути ефір можна на каналі Новини.LIVE у YouTube у п'ятницю, 9 січня.

Про що говоритиме в ефірі Гетманцев

Політик в ефірі детально розкриватиме наступні теми:

Нові призначення в уряді України;

"Дія" — успішний проєкт Федорова;

Чи стане 2026-й роком миру;

Україна може стати однією з 30 найбагатших країн;

В бюджеті-2026 закладено на 4% більше для місцевих бюджетів;

До тисячі підприємств стануть резидентами "Defence City";

"Defence City" — розвиток оборонної промисловості;

Купівля-продаж зерна без документів неможлива;

Переробка зерна формує незалежний ринок збуту;

Членство в ЄС — гарантія безпеки;

Виробникам потрібно впроваджувати інновації ЄС;

Інвестиції у 800 млрд євро надійдуть після підписання миру;

Спецпенсії критикують, але голосування за скасування ще не було.

