Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев обговорить низку важливих та актуальних для громадян України питань. Зокрема, йтиметься про кадрові зміни в уряді, реформи та бюджет на 2026 рік.
Переглянути ефір можна на каналі Новини.LIVE у YouTube у п'ятницю, 9 січня.
Про що говоритиме в ефірі Гетманцев
Політик в ефірі детально розкриватиме наступні теми:
- Нові призначення в уряді України;
- "Дія" — успішний проєкт Федорова;
- Чи стане 2026-й роком миру;
- Україна може стати однією з 30 найбагатших країн;
- В бюджеті-2026 закладено на 4% більше для місцевих бюджетів;
- До тисячі підприємств стануть резидентами "Defence City";
- "Defence City" — розвиток оборонної промисловості;
- Купівля-продаж зерна без документів неможлива;
- Переробка зерна формує незалежний ринок збуту;
- Членство в ЄС — гарантія безпеки;
- Виробникам потрібно впроваджувати інновації ЄС;
- Інвестиції у 800 млрд євро надійдуть після підписання миру;
- Спецпенсії критикують, але голосування за скасування ще не було.
Нещодавно Гетманцев розповів про ключовий підсумок 2025 року у фінансовій сфері.
Крім того, Гетманцев назвав одну з головних проблем економіки України.