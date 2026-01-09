Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Масована атака РФ та жахливі наслідки — ефір Вечір.LIVE arrow
Масована атака РФ та жахливі наслідки — ефір Вечір.LIVE

Масована атака РФ та жахливі наслідки — ефір Вечір.LIVE

09 січня 2026 р. 18:01

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:01 Масована атака РФ та жахливі наслідки — ефір Вечір.LIVE

Text

18:00 Кияни без тепла, чи варто виїжджати — ефір Київський час

Text

13:28 Киян закликали виїжджати зі столиці — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський попередив про небезпеку через морози — ефір Ранок.LIVE

8 січня 2026
Text

17:37 Зеленський зробив заяву про переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

Text

13:03 Наслідки обстрілу Запоріжжя та Дніпра — ефір День.LIVE

Text

08:05 Зеленський сказав, коли може закінчитися війна — ефір Ранок.LIVE

7 січня 2026
Text

18:00 Зеленський анонсував можливі зміни в законі — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У Парижі обирають гарантії безпеки для України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Підсумки зустрічі "Коаліції охочих" та угоди — ефір Ранок.LIVE

Text

18:01 Масована атака РФ та жахливі наслідки — ефір Вечір.LIVE

Text

18:00 Кияни без тепла, чи варто виїжджати — ефір Київський час

Text

13:28 Киян закликали виїжджати зі столиці — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський попередив про небезпеку через морози — ефір Ранок.LIVE

8 січня 2026
Text

17:37 Зеленський зробив заяву про переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

У ніч проти 9 січня Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Київ, унаслідок якої є загиблі та поранені серед цивільного населення. Через обстріли частина міста залишилася без світла й тепла на тлі сильних морозів.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 9 січня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м.Києва (2004-2008 роки) Віктор Глеба;
  • експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов;
  • речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп;
  • народний депутат України від фракції "Батьківщина", міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 роки) Олексій Кучеренко;
  • політичний експерт, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада" Дмитро Васильєв;
  • генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014-2015 роки) Віктор Ягун.
  • народний депутат від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев;
  • політичний експерт Єгор Чернєв;
  • військовий оглядач Давид Шарп.

Раніше ми інформували, що внаслідок масованого удару РФ по Києву 9 січня загинуло щонайменше четверо людей, також є поранені.

Також ми повідомляли, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі відвідав Дарницький район Києва, який вночі 9 січня атакували російські загарбники.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

18:01 Масована атака РФ та жахливі наслідки — ефір Вечір.LIVE

18:00 Два міністри подали до Ради заяви про відставку — деталі

Text

18:00 Кияни без тепла, чи варто виїжджати — ефір Київський час

17:46 В Одесі продають 8.5 соток землі — вартість вражає

17:36 У Міноборони зробили заяву щодо виплат військовим у січні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:32 Неймовірна Костюк покарала кращу російську тенісистку

17:23 Зняття з розшуку за авто — корупційний скандал у Рівненському ТЦК

17:14 Зеленський зустрівся з главою Міноборони Британії — деталі

17:12 Глава Міноборони Британії відвідав район Києва, який атакувала РФ

17:10 У строю заради майбутнього — хто сьогодні захищає Україну

18:00 Два міністри подали до Ради заяви про відставку — деталі

17:46 В Одесі продають 8.5 соток землі — вартість вражає

17:36 У Міноборони зробили заяву щодо виплат військовим у січні

17:32 Неймовірна Костюк покарала кращу російську тенісистку

17:23 Зняття з розшуку за авто — корупційний скандал у Рівненському ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:14 Зеленський зустрівся з главою Міноборони Британії — деталі

17:12 Глава Міноборони Британії відвідав район Києва, який атакувала РФ

17:10 У строю заради майбутнього — хто сьогодні захищає Україну

16:47 Безкоштовне лікування за гроші — схема лікарки в Одесі

16:35 Долар побив новий історичний рекорд — який курс встановив Нацбанк

06:29 Від миру до процвітання — що змінюється в головах партнерів

8 січня

21:33 Ринок Черемушки в Одесі — що подорожчало після свят

16:12 Особливі вміння — чим Буданов допомагає президенту в ОП

7 січня

22:33 Допомога на передову — як в одеській церкві дбають про військових

05:59 В Україні запровадили безкоштовний скринінг здоровʼя

6 січня

18:04 Новоюліанський і григоріанський календарі — різні дати, одна віра

08:52 Святкування Водохреща — коли відзначатимуть одесити (відео)

5 січня

20:35 Зеленський запускає велике перезавантаження влади: деталі

06:26 ГУР показало наземні роботи, що заміняють людей

3 січня

15:58 У Софії Київській триває вистава від Зеленської

Text

18:01 Масована атака РФ та жахливі наслідки — ефір Вечір.LIVE

Text

18:00 Кияни без тепла, чи варто виїжджати — ефір Київський час

Text

13:28 Киян закликали виїжджати зі столиці — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський попередив про небезпеку через морози — ефір Ранок.LIVE

8 січня
Text

17:37 Зеленський зробив заяву про переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Кияни без тепла, чи варто виїжджати — ефір Київський час

Кияни без тепла, чи варто виїжджати — ефір Київський час

09 січня 2026 р. 18:00
Киян закликали виїжджати зі столиці — ефір День.LIVE

Киян закликали виїжджати зі столиці — ефір День.LIVE

09 січня 2026 р. 13:28
Зеленський попередив про небезпеку через морози — ефір Ранок.LIVE

Зеленський попередив про небезпеку через морози — ефір Ранок.LIVE

09 січня 2026 р. 08:00
Зеленський зробив заяву про переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

Зеленський зробив заяву про переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

08 січня 2026 р. 17:37
Наслідки обстрілу Запоріжжя та Дніпра — ефір День.LIVE

Наслідки обстрілу Запоріжжя та Дніпра — ефір День.LIVE

08 січня 2026 р. 13:03
Зеленський сказав, коли може закінчитися війна — ефір Ранок.LIVE

Зеленський сказав, коли може закінчитися війна — ефір Ранок.LIVE

08 січня 2026 р. 08:05
Зеленський анонсував можливі зміни в законі — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував можливі зміни в законі — ефір Вечір.LIVE

07 січня 2026 р. 18:00
У Парижі обирають гарантії безпеки для України — ефір День.LIVE

У Парижі обирають гарантії безпеки для України — ефір День.LIVE

07 січня 2026 р. 13:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації