У ніч проти 9 січня Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Київ, унаслідок якої є загиблі та поранені серед цивільного населення. Через обстріли частина міста залишилася без світла й тепла на тлі сильних морозів.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 9 січня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м.Києва (2004-2008 роки) Віктор Глеба;

експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов;

речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп;

народний депутат України від фракції "Батьківщина", міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 роки) Олексій Кучеренко;

політичний експерт, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада" Дмитро Васильєв;

генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014-2015 роки) Віктор Ягун.

народний депутат від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев;

політичний експерт Єгор Чернєв;

військовий оглядач Давид Шарп.

Раніше ми інформували, що внаслідок масованого удару РФ по Києву 9 січня загинуло щонайменше четверо людей, також є поранені.

Також ми повідомляли, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі відвідав Дарницький район Києва, який вночі 9 січня атакували російські загарбники.