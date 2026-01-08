Гостями ефіру День.LIVE стали заслужений юрист України Володимир Пилипенко, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, військовий Данило Яковлев, заступник директора Аналітичного Центру Політика Артем Бронжуков, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, нардеп пʼяти скликань Юрій Костенко, політолог Максим Джигун та військовий експерт Владислав Селезньов.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять ситуацію в Дніпропетровській та Запорізькій областях після російського обстрілу. Наразі там тривають ремонтні роботи для повернення тепла та води.

Нагадаємо, мер Дніпра Борис Філатов розповів про ситуацію в місті після атаки Росії. За його словами, окупанти спричинили надзвичайну ситуацію національного рівня.

А український лідер Володимир Зеленський повідомив про відновлювальні роботи у Дніпропетровській та Запорізькій областях.