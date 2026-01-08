Відео
Відео

Наслідки обстрілу Запоріжжя та Дніпра — ефір День.LIVE

Наслідки обстрілу Запоріжжя та Дніпра — ефір День.LIVE

08 січня 2026 р. 13:03

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

13:50 Пам'ятник Пушкіна у мерії в Одесі пропонують замінити — варіанти

13:45 Риженко пояснив мету перехоплення танкерів РФ США

13:30 У "Дії" стартувало голосування за десятого фіналіста Нацвідбору

13:13 Насильство в ТЦК Миколаєва — офіцер отримав підозру

Text

13:03 Наслідки обстрілу Запоріжжя та Дніпра — ефір День.LIVE

13:00 Постраждалим від війни виплатять 3 тис. грн — хто в списку

12:55 У МЗС закликали українців терміново залишити Іран

12:48 У Дніпрі надзвичайна ситуація національного рівня після обстрілу

12:40 Азовське та Чорне море під контролем України — РФ там місця немає

12:40 Рекордні курси долара та євро — яка вартість валюти в обмінниках

13:50 Пам'ятник Пушкіна у мерії в Одесі пропонують замінити — варіанти

13:45 Риженко пояснив мету перехоплення танкерів РФ США

13:30 У "Дії" стартувало голосування за десятого фіналіста Нацвідбору

13:13 Насильство в ТЦК Миколаєва — офіцер отримав підозру

13:00 Постраждалим від війни виплатять 3 тис. грн — хто в списку

12:55 У МЗС закликали українців терміново залишити Іран

12:48 У Дніпрі надзвичайна ситуація національного рівня після обстрілу

12:40 Азовське та Чорне море під контролем України — РФ там місця немає

12:40 Рекордні курси долара та євро — яка вартість валюти в обмінниках

12:20 Продовження бронювання — чи обов'язково іти на комісію

22:33 Допомога на передову — як в одеській церкві дбають про військових

05:59 В Україні запровадили безкоштовний скринінг здоровʼя

6 січня

18:04 Новоюліанський і григоріанський календарі — різні дати, одна віра

08:52 Святкування Водохреща — коли відзначатимуть одесити (відео)

5 січня

20:35 Зеленський запускає велике перезавантаження влади: деталі

06:26 ГУР показало наземні роботи, що заміняють людей

3 січня

15:58 У Софії Київській триває вистава від Зеленської

06:33 Закінчення війни у ​​2026 році — які прогнози на Одесу та Україну

2 січня

09:35 Закінчення війни та інвестиції у Миколаївщину, — інтервʼю з Кімом

1 січня

18:47 Очікування від нового 2026 року — на що сподіваються одесити

Text

13:03 Наслідки обстрілу Запоріжжя та Дніпра — ефір День.LIVE

Text

08:05 Зеленський сказав, коли може закінчитися війна — ефір Ранок.LIVE

7 січня
Text

18:00 Зеленський анонсував можливі зміни в законі — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У Парижі обирають гарантії безпеки для України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Підсумки зустрічі "Коаліції охочих" та угоди — ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Зеленський сказав, коли може закінчитися війна — ефір Ранок.LIVE

Зеленський сказав, коли може закінчитися війна — ефір Ранок.LIVE

08 січня 2026 р. 08:05
Зеленський анонсував можливі зміни в законі — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував можливі зміни в законі — ефір Вечір.LIVE

07 січня 2026 р. 18:00
У Парижі обирають гарантії безпеки для України — ефір День.LIVE

У Парижі обирають гарантії безпеки для України — ефір День.LIVE

07 січня 2026 р. 13:00
Підсумки зустрічі "Коаліції охочих" та угоди — ефір Ранок.LIVE

Підсумки зустрічі "Коаліції охочих" та угоди — ефір Ранок.LIVE

07 січня 2026 р. 08:00
Коаліція охочих розгляне гарантії для України — ефір Вечір.LIVE

Коаліція охочих розгляне гарантії для України — ефір Вечір.LIVE

06 січня 2026 р. 18:10
Зеленський вже прибув до Франції для переговорів — ефір День.LIVE

Зеленський вже прибув до Франції для переговорів — ефір День.LIVE

06 січня 2026 р. 13:05
Зустріч "Коаліції охочих" у Парижі — трансляція

Зустріч "Коаліції охочих" у Парижі — трансляція

06 січня 2026 р. 09:25
Вперше на засіданні Коаліції охочих будуть США — ефір Ранок.LIVE

Вперше на засіданні Коаліції охочих будуть США — ефір Ранок.LIVE

06 січня 2026 р. 08:00

