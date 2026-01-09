Уряд підготує рішення, аби на час складних погодних умов забезпечити можливість для некритичних установ залишити людей удома. Водночас місцева влада має визначити параметри роботи шкіл. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні. Він додав, що у взаємодії з місцевою владою мають бути визначені параметри роботи шкіл у таких умовах на цьому тижні та наступному.

Ефір Ранок.LIVE 9 січня

Віталій Міловідов — начальник служби інформації і комунікації 15 бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг".

Олег Саркіц — експерт з геоекономіки.

Сергій Джердж — голова Громадської ліги "Україна — НАТО".

Анатолій Кінах — президент Українського союзу промисловців і підприємців, премʼєр-міністр України у 2001–2002 роках.

Сергій Нагорняк — народний депутат України, фракція "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Олександр Павліченко — виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини.

Ярослав Макітра — політтехнолог.

Олександр Коваленко — речник Запорізької обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зробив заяву щодо розробки плану безпекових гарантій зі США.

Також у ніч проти 9 січня у Львівській області лунали потужні вибухи — військові оцінюють, чи могла Росія застосувати "Орешник".