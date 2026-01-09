Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зеленський попередив про небезпеку через морози — ефір Ранок.LIVE arrow
Зеленський попередив про небезпеку через морози — ефір Ранок.LIVE

Зеленський попередив про небезпеку через морози — ефір Ранок.LIVE

09 січня 2026 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Зеленський попередив про небезпеку через морози — ефір Ранок.LIVE

8 січня 2026
Text

17:37 Зеленський зробив заяву про переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

Text

13:03 Наслідки обстрілу Запоріжжя та Дніпра — ефір День.LIVE

Text

08:05 Зеленський сказав, коли може закінчитися війна — ефір Ранок.LIVE

7 січня 2026
Text

18:00 Зеленський анонсував можливі зміни в законі — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У Парижі обирають гарантії безпеки для України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Підсумки зустрічі "Коаліції охочих" та угоди — ефір Ранок.LIVE

6 січня 2026
Text

18:10 Коаліція охочих розгляне гарантії для України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 Зеленський вже прибув до Франції для переговорів — ефір День.LIVE

Text

09:25 Зустріч "Коаліції охочих" у Парижі — трансляція

Text

08:00 Зеленський попередив про небезпеку через морози — ефір Ранок.LIVE

8 січня 2026
Text

17:37 Зеленський зробив заяву про переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

Text

13:03 Наслідки обстрілу Запоріжжя та Дніпра — ефір День.LIVE

Text

08:05 Зеленський сказав, коли може закінчитися війна — ефір Ранок.LIVE

7 січня 2026
Text

18:00 Зеленський анонсував можливі зміни в законі — ефір Вечір.LIVE

Уряд підготує рішення, аби на час складних погодних умов забезпечити можливість для некритичних установ залишити людей удома. Водночас місцева влада  має визначити параметри роботи шкіл. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні. Він додав, що у взаємодії з місцевою владою мають бути визначені параметри роботи шкіл у таких умовах на цьому тижні та наступному.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 9 січня

  • Віталій Міловідов — начальник служби інформації і комунікації 15 бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг".
  • Олег Саркіц — експерт з геоекономіки.
  • Сергій Джердж — голова Громадської ліги "Україна — НАТО".
  • Анатолій Кінах — президент Українського союзу промисловців і підприємців, премʼєр-міністр України у 2001–2002 роках.
  • Сергій Нагорняк — народний депутат України, фракція "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
  • Олександр Павліченко — виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини.
  • Ярослав Макітра — політтехнолог.
  • Олександр Коваленко — речник Запорізької обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зробив заяву щодо розробки плану безпекових гарантій зі США.

Також у ніч проти 9 січня у Львівській області лунали потужні вибухи — військові оцінюють, чи могла Росія застосувати "Орешник".

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:43 Рятувальники дістали живою цілу сім'ю з-під завалів на Київщині

08:26 Садовий пояснив наслідки ракетної атаки на Львів — що з газом

08:21 У Києві запровадили екстрені відключення світла після атаки РФ

08:03 На лівому березі Києва зупинили електротранспорт через обстріл

08:00 Допомога UNHCR — як і де можна отримати тим, кому понад 55 років

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Зеленський попередив про небезпеку через морози — ефір Ранок.LIVE

07:57 У Києві зафіксовано перебої з теплопостачанням і гарячою водою

07:33 У Києві зросла кількість поранених внаслідок обстрілу — фото

07:25 Соцстандарти в Польщі — які показники встановили у 2026 році

07:01 Гроші на скринінг здоров'я — у Приваті уточнили важливі нюанси

08:43 Рятувальники дістали живою цілу сім'ю з-під завалів на Київщині

08:26 Садовий пояснив наслідки ракетної атаки на Львів — що з газом

08:21 У Києві запровадили екстрені відключення світла після атаки РФ

08:03 На лівому березі Києва зупинили електротранспорт через обстріл

08:00 Допомога UNHCR — як і де можна отримати тим, кому понад 55 років

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:57 У Києві зафіксовано перебої з теплопостачанням і гарячою водою

07:33 У Києві зросла кількість поранених внаслідок обстрілу — фото

07:25 Соцстандарти в Польщі — які показники встановили у 2026 році

07:01 Гроші на скринінг здоров'я — у Приваті уточнили важливі нюанси

06:57 Могли вдарити "Орєшніком" — що відомо про атаку РФ на Львів

06:29 Від миру до процвітання — що змінюється в головах партнерів

8 січня

21:33 Ринок Черемушки в Одесі — що подорожчало після свят

16:12 Особливі вміння — чим Буданов допомагає президенту в ОП

7 січня

22:33 Допомога на передову — як в одеській церкві дбають про військових

05:59 В Україні запровадили безкоштовний скринінг здоровʼя

6 січня

18:04 Новоюліанський і григоріанський календарі — різні дати, одна віра

08:52 Святкування Водохреща — коли відзначатимуть одесити (відео)

5 січня

20:35 Зеленський запускає велике перезавантаження влади: деталі

06:26 ГУР показало наземні роботи, що заміняють людей

3 січня

15:58 У Софії Київській триває вистава від Зеленської

Text

08:00 Зеленський попередив про небезпеку через морози — ефір Ранок.LIVE

8 січня
Text

17:37 Зеленський зробив заяву про переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

Text

13:03 Наслідки обстрілу Запоріжжя та Дніпра — ефір День.LIVE

Text

08:05 Зеленський сказав, коли може закінчитися війна — ефір Ранок.LIVE

7 січня
Text

18:00 Зеленський анонсував можливі зміни в законі — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Зеленський зробив заяву про переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

Зеленський зробив заяву про переговори зі США — ефір Вечір.LIVE

08 січня 2026 р. 17:37
Наслідки обстрілу Запоріжжя та Дніпра — ефір День.LIVE

Наслідки обстрілу Запоріжжя та Дніпра — ефір День.LIVE

08 січня 2026 р. 13:03
Зеленський сказав, коли може закінчитися війна — ефір Ранок.LIVE

Зеленський сказав, коли може закінчитися війна — ефір Ранок.LIVE

08 січня 2026 р. 08:05
Зеленський анонсував можливі зміни в законі — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував можливі зміни в законі — ефір Вечір.LIVE

07 січня 2026 р. 18:00
У Парижі обирають гарантії безпеки для України — ефір День.LIVE

У Парижі обирають гарантії безпеки для України — ефір День.LIVE

07 січня 2026 р. 13:00
Підсумки зустрічі "Коаліції охочих" та угоди — ефір Ранок.LIVE

Підсумки зустрічі "Коаліції охочих" та угоди — ефір Ранок.LIVE

07 січня 2026 р. 08:00
Коаліція охочих розгляне гарантії для України — ефір Вечір.LIVE

Коаліція охочих розгляне гарантії для України — ефір Вечір.LIVE

06 січня 2026 р. 18:10
Зеленський вже прибув до Франції для переговорів — ефір День.LIVE

Зеленський вже прибув до Франції для переговорів — ефір День.LIVE

06 січня 2026 р. 13:05

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації