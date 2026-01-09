Міський голова Віталій Кличко закликав людей тимчасово виїхати за місто через серйозні проблеми з електро- та теплопостачанням. Крім того, погодні умови найближчим часом будуть складними. Чи варто виїжджати — у новому випуску програми "Київський час".

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у п'ятницю, 8 січня, о 18:00.

Гості ефіру "Київський час"

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м.Києва (2004-2008) Віктор Глеба;

експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов;

речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп;

народний депутат України, "Батьківщина", Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко;

голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея.

Про що говоритимуть в ефірі "Київський час"

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

чи варто виїжджати з Києва;

коли в будинки повернуть тепло;

чи боятися киянам морозів;

що означає злив води з системи;

ТЕЦ будуть ремонтувати до двох днів — що це означає;

дії міської влади — це план чи повна безпорадність;

киян лишили без транспорту — чому не повідомили і не організували заміну;

чи є в місті взагалі влада.

Нагадаємо, у Києві зовсім не працюють дві теплоелектроцентралі.

Без теплопостачання залишається половина багатоквартирних будинків Києва. За словами влади, ситуація дуже складна.