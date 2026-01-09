Міський голова Віталій Кличко закликав людей тимчасово виїхати за місто через серйозні проблеми з електро- та теплопостачанням. Крім того, погодні умови найближчим часом будуть складними. Чи варто виїжджати — у новому випуску програми "Київський час".
Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у п'ятницю, 8 січня, о 18:00.
Гості ефіру "Київський час"
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м.Києва (2004-2008) Віктор Глеба;
- експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов;
- речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп;
- народний депутат України, "Батьківщина", Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) Олексій Кучеренко;
- голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея.
Про що говоритимуть в ефірі "Київський час"
Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:
- чи варто виїжджати з Києва;
- коли в будинки повернуть тепло;
- чи боятися киянам морозів;
- що означає злив води з системи;
- ТЕЦ будуть ремонтувати до двох днів — що це означає;
- дії міської влади — це план чи повна безпорадність;
- киян лишили без транспорту — чому не повідомили і не організували заміну;
- чи є в місті взагалі влада.
Нагадаємо, у Києві зовсім не працюють дві теплоелектроцентралі.
Без теплопостачання залишається половина багатоквартирних будинків Києва. За словами влади, ситуація дуже складна.