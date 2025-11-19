Переговоры Зеленского и Эрдогана в Турции — прямой эфир

Президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября начал рабочий визит в Анкару в рамках своего турне. Там он встретился с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Переговоры Зеленского и Эрдогана

Как известно, во время своего визита в Турцию Зеленский встретился с Эрдоганом. Отмечается, что украинская сторона представит наработки, направленные на активизацию переговоров о завершении войны, возобновлении обменов и возвращении пленных.

Напомним, ранее Зеленский назвал главную цель встречи с Эрдоганом в Турции. Планируется предметная беседа.

Кроме того, Андрей Ермак также прибыл на переговоры в Турцию вместе с Зеленским. Отмечается, что также продолжается координация с американскими партнерами.