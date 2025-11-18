Видео
Испания готовит масштабную помощь Украине — эфир Вечір.LIVE
Испания готовит масштабную помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

Испания готовит масштабную помощь Украине — эфир Вечір.LIVE

18 ноября 2025 г. 17:46

Испания готовит новый пакет поддержки для Украины — в ближайшее время страна выделит миллиард евро на закупку американской военной техники. Эта помощь должна усилить украинскую ПВО и дополнит отдельный пакет для энергетической инфраструктуры.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE во вторник, 18 ноября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • народный депутат от фракции "Слуга Народа", член Комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак;
  • народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;
  • народный депутат от фракции "Слуга Народа", член Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц Виталий Войцеховский;
  • народный депутат от фракции "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк;
  • детский врач, телеведущий Евгений Комаровский;
  • капитан Армии обороны Израиля в отставке, военный эксперт Григорий Тамар.

Напомним, что 18 ноября Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом прибыл в Испанию.

Впоследствии стало известно, что в Испании Зеленский провел ряд важных встреч, во время которых обсудил ПВО и поддержку Украины.

