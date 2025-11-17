Видео
Украина и Франция подписали важное соглашение — эфир День.LIVE

Украина и Франция подписали важное соглашение — эфир День.LIVE

17 ноября 2025 г. 13:05

Во время встречи лидеры Украины и Франции утвердили новое долгосрочное соглашение, направленное на укрепление украинской обороноспособности. Согласно документу, Киев может получить истребители Rafale, системы ПВО SAMP/T и другие средства для усиления защиты страны.

Эти и другие темы будем обсуждать в прямом эфире День.LIVE.

