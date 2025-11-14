Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Пенсия, субсидии и цены в Украине — интервью с Гетманцевым arrow
Пенсия, субсидии и цены в Украине — интервью с Гетманцевым

Пенсия, субсидии и цены в Украине — интервью с Гетманцевым

14 ноября 2025 г. 21:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

21:00 Пенсия, субсидии и цены в Украине — интервью с Гетманцевым

Text

18:08 Зеленский изменил состав СНБО — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 ВСУ запустили ракеты "Длинный Нептун" по РФ — эфир День.LIVE

Text

08:00 Берлин призвал Киев остановить приток молодежи — эфир Ранок.LIVE

13 ноября 2025
Text

18:15 Сырский назвал семь горячих точек фронта — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 США исчерпали возможности санкций против РФ — эфир День.LIVE

Text

08:00 В Украине развернут стену дронов — эфир Ранок.LIVE

12 ноября 2025
Text

21:59 Как поднять свою зарплату — HR назвал проверенную схему

Text

19:59 Киев без света, а Кличко в Берлине — эфир Київський час

Text

18:13 Кабмин ввел санкции против Миндича и Цукермана — эфир Вечір.LIVE

Text

21:00 Пенсия, субсидии и цены в Украине — интервью с Гетманцевым

Text

18:08 Зеленский изменил состав СНБО — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 ВСУ запустили ракеты "Длинный Нептун" по РФ — эфир День.LIVE

Text

08:00 Берлин призвал Киев остановить приток молодежи — эфир Ранок.LIVE

13 ноября 2025
Text

18:15 Сырский назвал семь горячих точек фронта — эфир Вечір.LIVE

Председатель комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев даст экспертные ответы на ряд важных вопросов. В частности, вместе с гостем обсудим поддержку внутренне перемещенных лиц, пенсии украинцев, игорный рынок и многое другое.

Посмотреть интервью предлагаем на Новини.LIVE в 21:00.

Даниил Гетманцев в гостях у Новини .LIVE

Глава финансового комитета с ведущим Новини.LIVE обсудит такие вопросы:

  • скандал в Энергоатоме;
  • рост зарплат для учителей;
  • проблемы в топливной отрасли;
  • увеличение налогов для ФЛП.

Напомним, что Гетманцев анонсировал рассмотрение в Раде решения продлить льготы на генераторы. Это связано с недавними обстрелами России украинской энергетики.

Также Даниил Гетманцев является одним из авторов законопроекта о создании Реестра "дропов". Таким образом нардепы хотят предотвратить мошеннические схемы с переводом средств.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

21:29 Зеленский провел Ставку и анонсировал специальные решения

Text

21:00 Пенсия, субсидии и цены в Украине — интервью с Гетманцевым

20:57 В Харькове прогремели взрывы — что известно

20:46 Отключение света в Одессе — какие графики будут завтра

20:36 ВСУ наносят врагу значительные потери возле Покровска — Сырский

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:24 Атака на Киев — возросло количество раненых от обстрела

20:10 В Киеве спасатель тушил свою квартиру, разрушенную атакой РФ

19:57 ЗАЭС снова оказалась под угрозой блэкаута — Энергоатом

19:51 Во Львове установили спортивные протезы военным — фоторепортаж

19:40 Новая выплата в 70 тыс. грн — в Кабмине сказали, для кого помощь

21:29 Зеленский провел Ставку и анонсировал специальные решения

20:57 В Харькове прогремели взрывы — что известно

20:46 Отключение света в Одессе — какие графики будут завтра

20:36 ВСУ наносят врагу значительные потери возле Покровска — Сырский

20:24 Атака на Киев — возросло количество раненых от обстрела

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:10 В Киеве спасатель тушил свою квартиру, разрушенную атакой РФ

19:57 ЗАЭС снова оказалась под угрозой блэкаута — Энергоатом

19:51 Во Львове установили спортивные протезы военным — фоторепортаж

19:40 Новая выплата в 70 тыс. грн — в Кабмине сказали, для кого помощь

19:35 Бюджетная связь — какие тарифы Киевстара подойдут украинцам 60+

06:33 Экономика Украины зимой 2026 — что ждать украинцам

13 ноября

22:33 Блэкауты в Одессе — как горожане обходятся без света

12 ноября

22:33 Тысяча от государства — как одесситы относятся к помощи

11 ноября

19:49 Одесский Привоз осенью — что подорожало в ноябре

06:33 Одесса в Первой мировой войне — помнят ли горожане историю

8 ноября

06:19 Бесплатный транспорт и повышение зарплат, — интервью Кима

7 ноября

22:33 Русская музыка в общественном пространстве — отношение одесситов

6 ноября

22:33 Что делать с памятником Пушкину в Одессе — мнение горожан

5 ноября

06:40 Призраки, скандалы и победы — киевское метро отмечает 65 лет

06:20 Трамп — год после выборов, обещания и реальность

Text

21:00 Пенсия, субсидии и цены в Украине — интервью с Гетманцевым

Text

18:08 Зеленский изменил состав СНБО — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 ВСУ запустили ракеты "Длинный Нептун" по РФ — эфир День.LIVE

Text

08:00 Берлин призвал Киев остановить приток молодежи — эфир Ранок.LIVE

13 ноября
Text

18:15 Сырский назвал семь горячих точек фронта — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Зеленский изменил состав СНБО — эфир Вечір.LIVE

Зеленский изменил состав СНБО — эфир Вечір.LIVE

14 ноября 2025 г. 18:08
ВСУ запустили ракеты "Длинный Нептун" по РФ — эфир День.LIVE

ВСУ запустили ракеты "Длинный Нептун" по РФ — эфир День.LIVE

14 ноября 2025 г. 13:05
Берлин призвал Киев остановить приток молодежи — эфир Ранок.LIVE

Берлин призвал Киев остановить приток молодежи — эфир Ранок.LIVE

14 ноября 2025 г. 8:00
Сырский назвал семь горячих точек фронта — эфир Вечір.LIVE

Сырский назвал семь горячих точек фронта — эфир Вечір.LIVE

13 ноября 2025 г. 18:15
США исчерпали возможности санкций против РФ — эфир День.LIVE

США исчерпали возможности санкций против РФ — эфир День.LIVE

13 ноября 2025 г. 13:00
В Украине развернут стену дронов — эфир Ранок.LIVE

В Украине развернут стену дронов — эфир Ранок.LIVE

13 ноября 2025 г. 8:00
Как поднять свою зарплату — HR назвал проверенную схему

Как поднять свою зарплату — HR назвал проверенную схему

12 ноября 2025 г. 21:59
Киев без света, а Кличко в Берлине — эфир Київський час

Киев без света, а Кличко в Берлине — эфир Київський час

12 ноября 2025 г. 19:59

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации