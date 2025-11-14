Пенсия, субсидии и цены в Украине — интервью с Гетманцевым

Председатель комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев даст экспертные ответы на ряд важных вопросов. В частности, вместе с гостем обсудим поддержку внутренне перемещенных лиц, пенсии украинцев, игорный рынок и многое другое.

Посмотреть интервью предлагаем на Новини.LIVE в 21:00.

Даниил Гетманцев в гостях у Новини .LIVE

Глава финансового комитета с ведущим Новини.LIVE обсудит такие вопросы:

скандал в Энергоатоме;

рост зарплат для учителей;

проблемы в топливной отрасли;

увеличение налогов для ФЛП.

Напомним, что Гетманцев анонсировал рассмотрение в Раде решения продлить льготы на генераторы. Это связано с недавними обстрелами России украинской энергетики.

Также Даниил Гетманцев является одним из авторов законопроекта о создании Реестра "дропов". Таким образом нардепы хотят предотвратить мошеннические схемы с переводом средств.