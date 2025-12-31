В ночь на 1 января президент Украины Владимир Зеленский обратится к украинцам с новогодним поздравлением. Глава государства подведет итоги 2025 года и расскажет о планах на следующий год.

Об этом пойдет речь в обращении, которое будет транслировать Новини.LIVE.

Что известно об обращении

Несмотря на испытания, украинцы в течение 2025 года доказывали свою несокрушимость и продолжали сопротивляться российской агрессии. Украину поддерживает весь цивилизованный мир. В праздничном обращении президента, вероятно, пойдет речь о достижениях украинского народа в борьбе с агрессором и поддержке, которую оказывают Украине страны-партнеры.

Напомним, в 2025 году президент Украины записал новогоднее поздравление на фоне памятника "Родина-Мать". Тогда он подвел итоги 2024 года.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что будет делать после войны и выборов. Глава государства признался, что хочет отдохнуть.