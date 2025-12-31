Видео
Україна
Новогоднее обращение Владимира Зеленского 2026
Новогоднее обращение Владимира Зеленского 2026

Новогоднее обращение Владимира Зеленского 2026

31 декабря 2025 г. 23:33

Text

В ночь на 1 января президент Украины Владимир Зеленский обратится к украинцам с новогодним поздравлением. Глава государства подведет итоги 2025 года и расскажет о планах на следующий год.

Об этом пойдет речь в обращении, которое будет транслировать Новини.LIVE.

Что известно об обращении

Несмотря на испытания, украинцы в течение 2025 года доказывали свою несокрушимость и продолжали сопротивляться российской агрессии. Украину поддерживает весь цивилизованный мир. В праздничном обращении президента, вероятно, пойдет речь о достижениях украинского народа в борьбе с агрессором и поддержке, которую оказывают Украине страны-партнеры.

Напомним, в 2025 году президент Украины записал новогоднее поздравление на фоне памятника "Родина-Мать". Тогда он подвел итоги 2024 года.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что будет делать после войны и выборов. Глава государства признался, что хочет отдохнуть.

 

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Переговоры о мире вступили в критическую фазу — эфир Вечір.LIVE

Переговоры о мире вступили в критическую фазу — эфир Вечір.LIVE

31 декабря 2025 г. 18:08
Выборы и контрабанда из Беларуси — большое интервью Гетманцева

Выборы и контрабанда из Беларуси — большое интервью Гетманцева

31 декабря 2025 г. 15:49
Зеленский раскрыл дату встречи Коалиции желающих — эфир День.LIVE

Зеленский раскрыл дату встречи Коалиции желающих — эфир День.LIVE

31 декабря 2025 г. 13:11
Трамп хочет увеличить зарплату в Украине — эфир Ранок.LIVE

Трамп хочет увеличить зарплату в Украине — эфир Ранок.LIVE

31 декабря 2025 г. 8:00
США могут отправить войска в Украину — эфир Вечір.LIVE

США могут отправить войска в Украину — эфир Вечір.LIVE

30 декабря 2025 г. 18:02
Зеленский озвучил четкую позицию по Донбассу — эфир День.LIVE

Зеленский озвучил четкую позицию по Донбассу — эфир День.LIVE

30 декабря 2025 г. 13:08
Зеленский встретится с лидерами Европы — эфир Ранок.LIVE

Зеленский встретится с лидерами Европы — эфир Ранок.LIVE

30 декабря 2025 г. 8:00
Финал мирных переговоров ожидается в январе — эфир Вечір.LIVE

Финал мирных переговоров ожидается в январе — эфир Вечір.LIVE

29 декабря 2025 г. 17:50

