Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Новим 2025 роком. Глава держави підбив підсумки року, що минає та закликав бути сильними перед тими випробуваннями, викликані війною.

Про це та про багато іншого Зеленський сказав у своєму Новорічному привітанні, яке транслювалося на Новини.LIVE.

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Президент записав своє звернення на тлі пам'ятника "Батьківщина-Мати". Як і зазвичай роблять глави держав, у новорічному привітанні підводять підсумки року.

Зеленський підбив підсумки 2024 року. Він підкреслив, що попри всі випробування, українці продовжують мужньо протистояти агресору. Він зазначив, що увесь цивілізований світ бачить відважну боротьбу українців і підтримує її.

Також глава держави розповів, які очікування має Україна у 2025 році.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський у новорічному зверненні звернувся до українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України. Він заявив, що країна продовжить боротися за наших громадян.

Також ми писали, які ключові тези були озвучені президентом у новорічному зверненні. Зокрема, йшлося про виробництво власної зброї, підтримку західних партнерів, а також завершення війни вже у цьому, 2025 році.