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Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

01 січня 2025 р. 08:00

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08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

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18:02 Берлінська розповіла, скільки операторів дронів готують щомісяця

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17:50 Звернення Зеленського та прогноз на 2025 — ефір Вечір.LIVE

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17:32 Ізраїль в ООН попередив хуситів — Ауслендер в ефірі Вечір.LIVE

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13:12 Синоптик назвала дату, коли в Україну повернуться морози

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13:03 Кадрові рішення Зеленського та нове свято — ефір День.LIVE

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08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

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02:35 Бахматов назвав проблему київського бюджету під час війни

31 грудня 2024
Text

23:30 Новорічне звернення Зеленського до українців перед 2025 роком

Text

22:07 Бахматов заявив, що бюджет Києва зростає, але є нюанс

Text

19:08 Бородін заявив про зростання армії України у 2024 році

Text

18:02 Берлінська розповіла, скільки операторів дронів готують щомісяця

Text

17:50 Звернення Зеленського та прогноз на 2025 — ефір Вечір.LIVE

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17:32 Ізраїль в ООН попередив хуситів — Ауслендер в ефірі Вечір.LIVE

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13:12 Синоптик назвала дату, коли в Україну повернуться морози

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13:03 Кадрові рішення Зеленського та нове свято — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Новим 2025 роком. Глава держави підбив підсумки року, що минає та закликав бути сильними перед тими випробуваннями, викликані війною.

Про це та про багато іншого Зеленський сказав у своєму Новорічному привітанні, яке транслювалося на Новини.LIVE.

Про що ефір

Президент записав своє звернення на тлі пам'ятника "Батьківщина-Мати". Як і зазвичай роблять глави держав, у новорічному привітанні підводять підсумки року.

Зеленський підбив підсумки 2024 року. Він підкреслив, що попри всі випробування, українці продовжують мужньо протистояти агресору. Він зазначив, що увесь цивілізований світ бачить відважну боротьбу українців і підтримує її.

Також глава держави розповів, які очікування має Україна у 2025 році.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський у новорічному зверненні звернувся до українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України. Він заявив, що країна продовжить боротися за наших громадян.

Також ми писали, які ключові тези були озвучені президентом у новорічному зверненні. Зокрема, йшлося про виробництво власної зброї, підтримку західних партнерів, а також завершення війни вже у цьому, 2025 році.

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08:30 Україна припинила транзит російського газу

08:30 Польща головуватиме в Раді ЄС з січня — що це означає для України

08:24 Головне нововведення 2025 — до чого готуватися всім українцям

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:11 Аналітики ISW підсумували здобутки та програші Росії у 2024 році

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08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

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02:35 Бахматов назвав проблему київського бюджету під час війни

31 грудня 2024
Text

23:30 Новорічне звернення Зеленського до українців перед 2025 роком

Text

22:07 Бахматов заявив, що бюджет Києва зростає, але є нюанс

Text

19:08 Бородін заявив про зростання армії України у 2024 році

Text

18:02 Берлінська розповіла, скільки операторів дронів готують щомісяця

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17:50 Звернення Зеленського та прогноз на 2025 — ефір Вечір.LIVE

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