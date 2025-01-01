Новогоднее обращение Зеленского 2025 - эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2025 годом. Глава государства подвел итоги уходящего года и призвал быть сильными перед теми испытаниями, вызванными войной.

Об этом и многом другом Зеленский сказал в своем Новогоднем поздравлении, которое транслировалось на Новини.LIVE.

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Президент записал свое обращение на фоне памятника "Батькивщина-Мать". Как и обычно делают главы государств, в новогоднем поздравлении подводят итоги года.

Зеленский подвел итоги 2024 года. Он подчеркнул, что, несмотря на все испытания, украинцы продолжают мужественно противостоять агрессору. Он отметил, что весь цивилизованный мир видит отважную борьбу украинцев и поддерживает ее.

Также глава государства рассказал, какие ожидания у Украины в 2025 году.

Ранее мы сообщали, что Зеленский в новогоднем обращении обратился к украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины. Он заявил, что страна продолжит бороться за наших граждан.

Также мы писали, какие ключевые тезисы были озвучены президентом в новогоднем обращении. В частности, речь шла о производстве собственного оружия, поддержке западных партнеров, а также завершении войны уже в этом, 2025 году.