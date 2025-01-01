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Новогоднее обращение Зеленского 2025 - эфир Новини.LIVE

Новогоднее обращение Зеленского 2025 - эфир Новини.LIVE

1 января 2025 г. 8:00

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08:00 Новогоднее обращение Зеленского 2025 - эфир Новини.LIVE

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02:35 Бахматов назвал проблему киевского бюджета во время войны

31 декабря 2024
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23:30 Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

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22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

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19:08 Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

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18:02 Берлинская рассказала, сколько операторов дронов готовят в месяц

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17:50 Обращение Зеленского и прогноз на 2025 год — эфир Вечір.LIVE

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17:32 Израиль в ООН предупредил хуситов — Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

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13:12 Синоптик назвала дату, когда в Украину вернутся морозы

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13:03 Кадровые решения Зеленского и новый праздник — эфир День.LIVE

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08:00 Новогоднее обращение Зеленского 2025 - эфир Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвал проблему киевского бюджета во время войны

31 декабря 2024
Text

23:30 Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

Text

22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

Text

19:08 Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

Text

18:02 Берлинская рассказала, сколько операторов дронов готовят в месяц

Text

17:50 Обращение Зеленского и прогноз на 2025 год — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:32 Израиль в ООН предупредил хуситов — Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

Text

13:12 Синоптик назвала дату, когда в Украину вернутся морозы

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13:03 Кадровые решения Зеленского и новый праздник — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2025 годом. Глава государства подвел итоги уходящего года и призвал быть сильными перед теми испытаниями, вызванными войной.

Об этом и многом другом Зеленский сказал в своем Новогоднем поздравлении, которое транслировалось на Новини.LIVE.

О чем эфир

Президент записал свое обращение на фоне памятника "Батькивщина-Мать". Как и обычно делают главы государств, в новогоднем поздравлении подводят итоги года.

Зеленский подвел итоги 2024 года. Он подчеркнул, что, несмотря на все испытания, украинцы продолжают мужественно противостоять агрессору. Он отметил, что весь цивилизованный мир видит отважную борьбу украинцев и поддерживает ее.

Также глава государства рассказал, какие ожидания у Украины в 2025 году.

Ранее мы сообщали, что Зеленский в новогоднем обращении обратился к украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины. Он заявил, что страна продолжит бороться за наших граждан.

Также мы писали, какие ключевые тезисы были озвучены президентом в новогоднем обращении. В частности, речь шла о производстве собственного оружия, поддержке западных партнеров, а также завершении войны уже в этом, 2025 году.

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08:46 В Киеве в результате атаки БпЛА пострадали три человека

08:45 Третья платежка за газ — кому придет в 2025 году

08:35 В Сербии студенты вышли на протест в новогоднюю ночь — видео

08:30 Польша будет председательствовать в Совете ЕС — роль для Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:30 Украина остановила транзит российского газа

08:24 Главное нововведение 2025 — к чему готовиться всем украинцам

08:11 Аналитики ISW подытожили достижения и провалы России в 2024 году

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08:00 Новогоднее обращение Зеленского 2025 - эфир Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвал проблему киевского бюджета во время войны

31 декабря 2024
Text

23:30 Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

Text

22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

Text

19:08 Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

Text

18:02 Берлинская рассказала, сколько операторов дронов готовят в месяц

Text

17:50 Обращение Зеленского и прогноз на 2025 год — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:32 Израиль в ООН предупредил хуситов — Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

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13:12 Синоптик назвала дату, когда в Украину вернутся морозы

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13:03 Кадровые решения Зеленского и новый праздник — эфир День.LIVE