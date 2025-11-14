Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Пенсія, субсидії й ціни в Україні — інтерв'ю з Гетманцевим arrow
Пенсія, субсидії й ціни в Україні — інтерв'ю з Гетманцевим

Пенсія, субсидії й ціни в Україні — інтерв'ю з Гетманцевим

14 листопада 2025 р. 21:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

21:00 Пенсія, субсидії й ціни в Україні — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

18:08 Зеленський змінив склад РНБО — ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 ЗСУ запустили ракети "Довгий Нептун" по РФ — ефір День.LIVE

Text

08:00 Берлін закликав Київ зупинити приплив молоді — ефір Ранок.LIVE

13 листопада 2025
Text

18:15 Сирський назвав сім гарячих точок фронту — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 США вичерпали можливості санкцій проти РФ — ефір День.LIVE

Text

08:00 В Україні розгорнуть стіну дронів — ефір Ранок.LIVE

12 листопада 2025
Text

21:59 Як підняти свою зарплату — HR назвав перевірену схему

Text

19:59 Київ без світла, а Кличко в Берліні — ефір Київський час

Text

18:13 Уряд введе санкції проти Міндіча та Цукермана — ефір Вечір.LIVE

Text

21:00 Пенсія, субсидії й ціни в Україні — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

18:08 Зеленський змінив склад РНБО — ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 ЗСУ запустили ракети "Довгий Нептун" по РФ — ефір День.LIVE

Text

08:00 Берлін закликав Київ зупинити приплив молоді — ефір Ранок.LIVE

13 листопада 2025
Text

18:15 Сирський назвав сім гарячих точок фронту — ефір Вечір.LIVE

Голова комітету ВР щодо фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев дасть експертні відповіді на низку важливих питань. Зокрема, разом із гостем обговоримо підтримку внутрішньо переміщених осіб, пенсії українців, гральний ринок та багато іншого.

Подивитися інтерв'ю пропонуємо на Новини.LIVE о 21:00.

Данило Гетманцев в гостях у Новини.LIVE

Очільник фінансового комітету з ведучим Новини.LIVE обговорить такі питання:

  • скандал в "Енергоатомі";
  • зростання зарплат для вчителів;
  • проблеми у паливній галузі;
  • збільшення податків для ФОП.

Нагадаємо, що Гетманцев анонсував розгляд у Раді рішення продовжити пільги на генератори. Це пов'язано з нещодавніми обстрілами Росії української енергетики.

Також Данило Гетманцев є одним з авторів законопроєкту про створення Реєстру "дропів". Таким чином нардепи хочуть запобігти шахрайським схемам із переказом коштів.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

21:00 Пенсія, субсидії й ціни в Україні — інтерв'ю з Гетманцевим

20:57 У Харкові пролунали вибухи — що відомо

20:46 Відключення світла в Одесі — які графіки будуть завтра

20:36 ЗСУ завдають ворогу значних втрат біля Покровська — Сирський

20:24 Атака на Київ — зросла кількість поранених від обстрілу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:10 У Києві рятувальник гасив власну квартиру, зруйновану атакою РФ

19:57 ЗАЕС знову опинилася під загрозою блекауту — Енергоатом

19:51 У Львові встановили спортивні протези військовим — фоторепортаж

19:40 Нова виплата у 70 тис. грн — у Кабміні сказали, для кого допомога

19:35 Бюджетний зв’язок — які тарифи Київстару підійдуть українцям 60+

20:57 У Харкові пролунали вибухи — що відомо

20:46 Відключення світла в Одесі — які графіки будуть завтра

20:36 ЗСУ завдають ворогу значних втрат біля Покровська — Сирський

20:24 Атака на Київ — зросла кількість поранених від обстрілу

20:10 У Києві рятувальник гасив власну квартиру, зруйновану атакою РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:57 ЗАЕС знову опинилася під загрозою блекауту — Енергоатом

19:51 У Львові встановили спортивні протези військовим — фоторепортаж

19:40 Нова виплата у 70 тис. грн — у Кабміні сказали, для кого допомога

19:35 Бюджетний зв’язок — які тарифи Київстару підійдуть українцям 60+

19:18 Погода зіпсується — Діденко сказала, де завтра будуть дощі

06:33 Економіка України взимку 2026 року — чого чекати українцям

13 листопада

22:33 Блекаути в Одесі — як містяни обходяться без світла

12 листопада

22:33 Тисяча від держави — як одесити ставляться до допомоги

11 листопада

19:49 Одеський Привоз восени — що подорожчало у листопаді

06:33 Одеса у Першій світовій війні — чи пам'ятають містяни історію

8 листопада

06:19 Безкоштовний транспорт та підвищення зарплат, — інтервʼю Кіма

7 листопада

22:33 Російська музика у суспільному просторі — ставлення одеситів

6 листопада

22:33 Що робити з памʼятником Пушкіну в Одесі — думки містян

5 листопада

06:40 Примари, скандали і перемоги — київське метро святкує 65 років

06:20 Трамп — рік після виборів, обіцянки та реальність

Text

21:00 Пенсія, субсидії й ціни в Україні — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

18:08 Зеленський змінив склад РНБО — ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 ЗСУ запустили ракети "Довгий Нептун" по РФ — ефір День.LIVE

Text

08:00 Берлін закликав Київ зупинити приплив молоді — ефір Ранок.LIVE

13 листопада
Text

18:15 Сирський назвав сім гарячих точок фронту — ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Зеленський змінив склад РНБО — ефір Вечір.LIVE

Зеленський змінив склад РНБО — ефір Вечір.LIVE

14 листопада 2025 р. 18:08
ЗСУ запустили ракети "Довгий Нептун" по РФ — ефір День.LIVE

ЗСУ запустили ракети "Довгий Нептун" по РФ — ефір День.LIVE

14 листопада 2025 р. 13:05
Берлін закликав Київ зупинити приплив молоді — ефір Ранок.LIVE

Берлін закликав Київ зупинити приплив молоді — ефір Ранок.LIVE

14 листопада 2025 р. 08:00
Сирський назвав сім гарячих точок фронту — ефір Вечір.LIVE

Сирський назвав сім гарячих точок фронту — ефір Вечір.LIVE

13 листопада 2025 р. 18:15
США вичерпали можливості санкцій проти РФ — ефір День.LIVE

США вичерпали можливості санкцій проти РФ — ефір День.LIVE

13 листопада 2025 р. 13:00
В Україні розгорнуть стіну дронів — ефір Ранок.LIVE

В Україні розгорнуть стіну дронів — ефір Ранок.LIVE

13 листопада 2025 р. 08:00
Як підняти свою зарплату — HR назвав перевірену схему

Як підняти свою зарплату — HR назвав перевірену схему

12 листопада 2025 р. 21:59
Київ без світла, а Кличко в Берліні — ефір Київський час

Київ без світла, а Кличко в Берліні — ефір Київський час

12 листопада 2025 р. 19:59

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації