Пенсія, субсидії й ціни в Україні — інтерв'ю з Гетманцевим

Голова комітету ВР щодо фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев дасть експертні відповіді на низку важливих питань. Зокрема, разом із гостем обговоримо підтримку внутрішньо переміщених осіб, пенсії українців, гральний ринок та багато іншого.

Подивитися інтерв'ю пропонуємо на Новини.LIVE о 21:00.

Данило Гетманцев в гостях у Новини.LIVE

Очільник фінансового комітету з ведучим Новини.LIVE обговорить такі питання:

скандал в "Енергоатомі";

зростання зарплат для вчителів;

проблеми у паливній галузі;

збільшення податків для ФОП.

Нагадаємо, що Гетманцев анонсував розгляд у Раді рішення продовжити пільги на генератори. Це пов'язано з нещодавніми обстрілами Росії української енергетики.

Також Данило Гетманцев є одним з авторів законопроєкту про створення Реєстру "дропів". Таким чином нардепи хочуть запобігти шахрайським схемам із переказом коштів.