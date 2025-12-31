Відео
Головна arrow Відео arrow Новорічне звернення Володимира Зеленського 2026 arrow
Новорічне звернення Володимира Зеленського 2026

Новорічне звернення Володимира Зеленського 2026

31 грудня 2025 р. 23:33

23:33 Новорічне звернення Володимира Зеленського 2026

18:08 Переговори про мир вступили у критичну фазу — ефір Вечір.LIVE

15:49 Вибори та контрабанда з Білорусі — велике інтервʼю Гетманцева

13:11 Зеленський розкрив дату зустрічі Коаліції охочих — ефір День.LIVE

08:00 Трамп хоче збільшити зарплату в Україні — ефір Ранок.LIVE

30 грудня 2025
18:02 США можуть відправити війська до України — ефір Вечір.LIVE

13:08 Зеленський озвучив чітку позицію щодо Донбасу — ефір День.LIVE

08:00 Зеленський зустрінеться з лідерами Європи — ефір Ранок.LIVE

29 грудня 2025
17:50 Фінал мирних переговорів очікується у січні — ефір Вечір.LIVE

13:19 Зеленський і Трамп обговорили відбудову України — ефір День.LIVE

У ніч проти 1 січня президент України Володимир Зеленський звернеться до українців із новорічним привітанням. Голова держави підіб'є підсумки 2025 року та розповість про плани на наступний рік.

Про це йтиметься у зверненні, яке транслюватиме Новини.LIVE.

Що відомо про звернення

Попри випробування, українці впродовж 2025 року доводили свою незламність і продовжували чинити опір російській агресії. Україну підтримує весь цивілізований світ. У святковому зверненні президента, імовірно, йтиметься про досягнення українського народу в боротьбі з агресором і підтримку, яку надають Україні країни-партнери.

Нагадаємо, у 2025 році президент України записав новорічне привітання на тлі пам'ятника "Батьківщина-Мати". Тоді він підбив підсумки 2024 року.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що робитиме після війни та виборів. Голова держави зізнався, що хоче відпочити.

Переговори про мир вступили у критичну фазу — ефір Вечір.LIVE

Переговори про мир вступили у критичну фазу — ефір Вечір.LIVE

31 грудня 2025 р. 18:08
Вибори та контрабанда з Білорусі — велике інтервʼю Гетманцева

Вибори та контрабанда з Білорусі — велике інтервʼю Гетманцева

31 грудня 2025 р. 15:49
Зеленський розкрив дату зустрічі Коаліції охочих — ефір День.LIVE

Зеленський розкрив дату зустрічі Коаліції охочих — ефір День.LIVE

31 грудня 2025 р. 13:11
Трамп хоче збільшити зарплату в Україні — ефір Ранок.LIVE

Трамп хоче збільшити зарплату в Україні — ефір Ранок.LIVE

31 грудня 2025 р. 08:00
США можуть відправити війська до України — ефір Вечір.LIVE

США можуть відправити війська до України — ефір Вечір.LIVE

30 грудня 2025 р. 18:02
Зеленський озвучив чітку позицію щодо Донбасу — ефір День.LIVE

Зеленський озвучив чітку позицію щодо Донбасу — ефір День.LIVE

30 грудня 2025 р. 13:08
Зеленський зустрінеться з лідерами Європи — ефір Ранок.LIVE

Зеленський зустрінеться з лідерами Європи — ефір Ранок.LIVE

30 грудня 2025 р. 08:00
Фінал мирних переговорів очікується у січні — ефір Вечір.LIVE

Фінал мирних переговорів очікується у січні — ефір Вечір.LIVE

29 грудня 2025 р. 17:50

