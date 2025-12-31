У ніч проти 1 січня президент України Володимир Зеленський звернеться до українців із новорічним привітанням. Голова держави підіб'є підсумки 2025 року та розповість про плани на наступний рік.

Про це йтиметься у зверненні, яке транслюватиме Новини.LIVE.

Що відомо про звернення

Попри випробування, українці впродовж 2025 року доводили свою незламність і продовжували чинити опір російській агресії. Україну підтримує весь цивілізований світ. У святковому зверненні президента, імовірно, йтиметься про досягнення українського народу в боротьбі з агресором і підтримку, яку надають Україні країни-партнери.

Нагадаємо, у 2025 році президент України записав новорічне привітання на тлі пам'ятника "Батьківщина-Мати". Тоді він підбив підсумки 2024 року.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що робитиме після війни та виборів. Голова держави зізнався, що хоче відпочити.