Україна та Франція підписали важливу угоду — ефір День.LIVE

Україна та Франція підписали важливу угоду — ефір День.LIVE

17 листопада 2025 р. 13:05

