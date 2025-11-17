Зеленський та Макрон готують спільну заяву — пряма трансляція

Президент Франції Еммануель Макрон у Парижі проводить зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Візит відбувається на тлі вже підписаної стратегічної угоди між країнами, спрямованої на довгострокове зміцнення української обороноздатності.

Відеотрансляцію зустрічі та спільної заяви лідерів країн дивіться на Новини.LIVE.

Макрон та Зеленський оголосять про посилення співпраці

У документі закладено розширення військової підтримки України. За попередніми даними, у межах домовленостей Київ може отримати французькі багатоцільові винищувачі Rafale, зенітно-ракетні комплекси SAMP/T та інші сучасні системи для посилення повітряної оборони й загального захисту держави.