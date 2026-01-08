Прездинент Володимир Зеленський допустив завершення війни з Росією у першій половині 2026 року. Президент заявив, що переговорний процес вийшов на новий рівень за участі європейських партнерів, США та всіх учасників Коаліції охочих. За словами президента, є розуміння, що війна може завершитися ще під час президентства нинішнього керівництва Кіпру в ЄС, яке триватиме до 30 червня цього року.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 8 січня

В ефірі обговорюватимуть ситуацію на фронті та зміни у тактиці противника, зокрема використання нових засобів маскування і модернізацію ударних дронів. Йтиметься про стан протиповітряної оборони, забезпечення ЗСУ озброєнням, темпи зростання власного оборонного виробництва та оцінки українського керівництва щодо можливих строків завершення війни.

Окремий блок буде присвячений міжнародній безпеці й геополітиці: переговорам у Європі щодо миру, ролі США, санкційному тиску на Росію, подіям на Близькому Сході та глобальним зрушенням, які можуть впливати на війну в Україні. Також говоритимуть про євроінтеграційний курс України, координацію з партнерами та внутрішньополітичні процеси.

В економічній частині ефіру обговорять післявоєнне відновлення, перспективи залучення великих інвесторів, ситуацію на валютному ринку, зміни на глобальному нафтовому ринку та їхній вплив на Росію. Окремо порушать питання енергетичної безпеки України, наслідки блекаутів і стан енергосистеми.

Запрошені гості:

Владислав Первухін — командир піхотної роти 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж"

Ігор Романенко — генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України"

Богдан Ференс — експерт з міжнародних питань

Ярослав Жаліло — доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень

Андрій Риженко — капітан 1 рангу, заступник начальника штабу ВМС України у 2004–2020 роках

Вʼячеслав Ліхачов — фахівець зі сходознавства, експерт Центру громадянських свобод

Олександр Леонов — виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента"

Олексій Мовчан — народний депутат, член комітету з питань економічного розвитку

Максим Гардус — спеціаліст з комунікацій Razom We Stand

