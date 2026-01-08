Відео
Відео

Зеленський сказав, коли може закінчитися війна — ефір Ранок.LIVE

Зеленський сказав, коли може закінчитися війна — ефір Ранок.LIVE

08 січня 2026 р. 08:05

Text

18:10 Коаліція охочих розгляне гарантії для України — ефір Вечір.LIVE

Прездинент Володимир Зеленський допустив завершення війни з Росією у першій половині 2026 року. Президент заявив, що переговорний процес вийшов на новий рівень за участі європейських партнерів, США та всіх учасників Коаліції охочих. За словами президента, є розуміння, що війна може завершитися ще під час президентства нинішнього керівництва Кіпру в ЄС, яке триватиме до 30 червня цього року.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 8 січня 

          

В ефірі обговорюватимуть ситуацію на фронті та зміни у тактиці противника, зокрема використання нових засобів маскування і модернізацію ударних дронів. Йтиметься про стан протиповітряної оборони, забезпечення ЗСУ озброєнням, темпи зростання власного оборонного виробництва та оцінки українського керівництва щодо можливих строків завершення війни.

Окремий блок буде присвячений міжнародній безпеці й геополітиці: переговорам у Європі щодо миру, ролі США, санкційному тиску на Росію, подіям на Близькому Сході та глобальним зрушенням, які можуть впливати на війну в Україні. Також говоритимуть про євроінтеграційний курс України, координацію з партнерами та внутрішньополітичні процеси.

В економічній частині ефіру обговорять післявоєнне відновлення, перспективи залучення великих інвесторів, ситуацію на валютному ринку, зміни на глобальному нафтовому ринку та їхній вплив на Росію. Окремо порушать питання енергетичної безпеки України, наслідки блекаутів і стан енергосистеми.

Запрошені гості:

  • Владислав Первухін — командир піхотної роти 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж"
  • Ігор Романенко — генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України"
  • Богдан Ференс — експерт з міжнародних питань
  • Ярослав Жаліло — доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень
  • Андрій Риженко — капітан 1 рангу, заступник начальника штабу ВМС України у 2004–2020 роках
  • Вʼячеслав Ліхачов — фахівець зі сходознавства, експерт Центру громадянських свобод
  • Олександр Леонов — виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента"
  • Олексій Мовчан — народний депутат, член комітету з питань економічного розвитку
  • Максим Гардус — спеціаліст з комунікацій Razom We Stand

Нагадаємо, стало відомо, що Володимир Зеленський хоче зустрітися із Дональдом Трампом.

Також стало відомо, скільки військових можуть направити в Україну Британія та Франція.

Text

08:03 Росія атакувала Дніпропетровщину дронами та артилерією

08:00 Гроші від Карітас — хто з родин отримає понад 30 тис. грн взимку

07:58 Кабмін схвалив проєкт Трудового кодексу — що передчає

07:50 Магучіх показала, як проводить канікули в Україні — фото

07:30 В Україні зросло виробництво зброї — наскільки

07:22 У Запоріжжі забезпечили котельні електроживленням — деталі

07:15 Договір дарування у 2026 році — як оформити та скільки це коштує

07:15 Шість років трагедії — річниця збиття літака МАУ в Ірані

08:03 Росія атакувала Дніпропетровщину дронами та артилерією

08:00 Гроші від Карітас — хто з родин отримає понад 30 тис. грн взимку

07:58 Кабмін схвалив проєкт Трудового кодексу — що передчає

07:50 Магучіх показала, як проводить канікули в Україні — фото

07:30 В Україні зросло виробництво зброї — наскільки

07:22 У Запоріжжі забезпечили котельні електроживленням — деталі

07:15 Договір дарування у 2026 році — як оформити та скільки це коштує

07:15 Шість років трагедії — річниця збиття літака МАУ в Ірані

07:03 Військовий пояснив, чому росіяни масово здаються у полон

22:33 Допомога на передову — як в одеській церкві дбають про військових

05:59 В Україні запровадили безкоштовний скринінг здоровʼя

6 січня

18:04 Новоюліанський і григоріанський календарі — різні дати, одна віра

08:52 Святкування Водохреща — коли відзначатимуть одесити (відео)

5 січня

20:35 Зеленський запускає велике перезавантаження влади: деталі

06:26 ГУР показало наземні роботи, що заміняють людей

3 січня

15:58 У Софії Київській триває вистава від Зеленської

06:33 Закінчення війни у ​​2026 році — які прогнози на Одесу та Україну

2 січня

09:35 Закінчення війни та інвестиції у Миколаївщину, — інтервʼю з Кімом

1 січня

18:47 Очікування від нового 2026 року — на що сподіваються одесити

Зеленський анонсував можливі зміни в законі — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував можливі зміни в законі — ефір Вечір.LIVE

07 січня 2026 р. 18:00
У Парижі обирають гарантії безпеки для України — ефір День.LIVE

У Парижі обирають гарантії безпеки для України — ефір День.LIVE

07 січня 2026 р. 13:00
Підсумки зустрічі "Коаліції охочих" та угоди — ефір Ранок.LIVE

Підсумки зустрічі "Коаліції охочих" та угоди — ефір Ранок.LIVE

07 січня 2026 р. 08:00
Коаліція охочих розгляне гарантії для України — ефір Вечір.LIVE

Коаліція охочих розгляне гарантії для України — ефір Вечір.LIVE

06 січня 2026 р. 18:10
Зеленський вже прибув до Франції для переговорів — ефір День.LIVE

Зеленський вже прибув до Франції для переговорів — ефір День.LIVE

06 січня 2026 р. 13:05
Зустріч "Коаліції охочих" у Парижі — трансляція

Зустріч "Коаліції охочих" у Парижі — трансляція

06 січня 2026 р. 09:25
Вперше на засіданні Коаліції охочих будуть США — ефір Ранок.LIVE

Вперше на засіданні Коаліції охочих будуть США — ефір Ранок.LIVE

06 січня 2026 р. 08:00
Зеленський провів кадрові зміни в СБУ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський провів кадрові зміни в СБУ — ефір Вечір.LIVE

05 січня 2026 р. 18:15

