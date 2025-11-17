Зеленский и Макрон готовят совместное заявление — трансляция

Президент Франции Эммануэль Макрон в Париже проводит встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит проходит на фоне уже подписанного стратегического соглашения между странами, направленного на долгосрочное укрепление украинской обороноспособности.

Видеотрансляцию встречи и совместного заявления лидеров стран смотрите на Новини.LIVE.

Макрон и Зеленский объявят об усилении сотрудничества

В документе заложено расширение военной поддержки Украины. По предварительным данным, в рамках договоренностей Киев может получить французские многоцелевые истребители Rafale, зенитно-ракетные комплексы SAMP/T и другие современные системы для усиления воздушной обороны и общей защиты государства.