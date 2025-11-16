Видео
Видео

Зеленский прибыл в Грецию на переговоры — прямой эфир

Зеленский прибыл в Грецию на переговоры — прямой эфир

16 ноября 2025 г. 12:56

Украинский лидер Владимир Зеленский в воскресенье, 16 ноября, прибыл в Афины, Греция. Там у него запланированы переговоры.

Посмотреть прямой эфир из Греции можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Зеленский в Греции

Глава государства встретится с лидером Греции Константином Тасуласом, а также премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

Напомним, 16 ноября Зеленский сообщил, что Украина открывает еще одно направление импорта газа из Греции.

А 18 ноября украинский лидер посетит Испанию, где примет участие в Конгрессе депутатов.

