Украина получит от Франции истребители и ПВО — эфир Вечір.LIVE

В течение ближайших десяти лет Украина получит от Франции 100 истребителей Rafale. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские пилоты, которые уже прошли обучение на Mirage, смогут быстро освоить новые самолеты, что позволит сэкономить около года подготовки.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 17 ноября.

О чем эфир

Франция передаст Украине 8 современных систем противовоздушной обороны SAMP/T, способных сбивать баллистические ракеты и действовать на уровне американских Patriot.

Ожидается, что развертывание новых систем состоится уже в ближайшие годы, что существенно усилит обороноспособность страны.

Гости эфира

политолог, общественный деятель Олесь Доний;

председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;

Председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета ВРУ по вопросам бюджета Леся Забуранная;

эксперт по геоэкономике Олег Саркиц;

директор научно-исследовательского института передовых оборонных технологий КПИ, министр экономики Украины (1997г.), премьер-министр Украины (2005-2006гг.), министр обороны Украины (2007-2009г.г.) Юрий Ехануров.

Напомним, что Владимир Зеленский и Президент Франции Эмманюэль Макрон заключили знаковое оборонное соглашение, которое знаменует новый этап сотрудничества между двумя государствами. Документ предусматривает предоставление Украине современных истребителей Rafale и передовых систем противовоздушной обороны SAMP/T, значительно усиливая ее оборонный потенциал.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон выразил собственное видение возможного завершения конфликта между Украиной и Россией. По его словам, мирные договоренности могли бы быть достигнуты к 2027 году, что совпадает с концом его президентского срока.