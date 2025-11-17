Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Украина получит от Франции истребители и ПВО — эфир Вечір.LIVE arrow
Украина получит от Франции истребители и ПВО — эфир Вечір.LIVE

Украина получит от Франции истребители и ПВО — эфир Вечір.LIVE

17 ноября 2025 г. 17:50

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:50 Украина получит от Франции истребители и ПВО — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Зеленский и Макрон готовят совместное заявление — трансляция

Text

13:05 Украина и Франция подписали важное соглашение — эфир День.LIVE

Text

10:51 Зеленский прибыл с визитом в Париж — прямой эфир

Text

07:58 Стубб высказался о переговорах Украины и РФ — эфир Ранок.LIVE

16 ноября 2025
Text

12:56 Зеленский прибыл в Грецию на переговоры — прямой эфир

14 ноября 2025
Text

21:00 Пенсия, субсидии и цены в Украине — интервью с Гетманцевым

Text

18:08 Зеленский изменил состав СНБО — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 ВСУ запустили ракеты "Длинный Нептун" по РФ — эфир День.LIVE

Text

08:00 Берлин призвал Киев остановить приток молодежи — эфир Ранок.LIVE

Text

17:50 Украина получит от Франции истребители и ПВО — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Зеленский и Макрон готовят совместное заявление — трансляция

Text

13:05 Украина и Франция подписали важное соглашение — эфир День.LIVE

Text

10:51 Зеленский прибыл с визитом в Париж — прямой эфир

Text

07:58 Стубб высказался о переговорах Украины и РФ — эфир Ранок.LIVE

В течение ближайших десяти лет Украина получит от Франции 100 истребителей Rafale. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские пилоты, которые уже прошли обучение на Mirage, смогут быстро освоить новые самолеты, что позволит сэкономить около года подготовки.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 17 ноября.

О чем эфир

Франция передаст Украине 8 современных систем противовоздушной обороны SAMP/T, способных сбивать баллистические ракеты и действовать на уровне американских Patriot.

Ожидается, что развертывание новых систем состоится уже в ближайшие годы, что существенно усилит обороноспособность страны.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • политолог, общественный деятель Олесь Доний;
  • председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;
  • Председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета ВРУ по вопросам бюджета Леся Забуранная;
  • эксперт по геоэкономике Олег Саркиц;
  • директор научно-исследовательского института передовых оборонных технологий КПИ, министр экономики Украины (1997г.), премьер-министр Украины (2005-2006гг.), министр обороны Украины (2007-2009г.г.) Юрий Ехануров.

Напомним, что Владимир Зеленский и Президент Франции Эмманюэль Макрон заключили знаковое оборонное соглашение, которое знаменует новый этап сотрудничества между двумя государствами. Документ предусматривает предоставление Украине современных истребителей Rafale и передовых систем противовоздушной обороны SAMP/T, значительно усиливая ее оборонный потенциал.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон выразил собственное видение возможного завершения конфликта между Украиной и Россией. По его словам, мирные договоренности могли бы быть достигнуты к 2027 году, что совпадает с концом его президентского срока.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:15 За какие финансовые операции можно сесть в тюрьму — детали

18:02 В МИД отреагировали на диверсию на железной дороге в Польше

17:57 Операция "Мидас" — ГБР возбудило дело против своих работников

Text

17:50 Украина получит от Франции истребители и ПВО — эфир Вечір.LIVE

17:45 Макрон ответил, без чего не будет прочного мира в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:41 Ежедневные атаки на Одесчину — какая цель россиян

17:35 Зарплаты в армиях мира — сколько получают военные в Израиле

17:25 Сколько стоит 1 карат бриллиантов и от чего зависит цена

17:19 Макрон раскрыл детали оборонного сотрудничества с Украиной

17:18 Макрон ответил, когда может наступить мир между Украиной и РФ

18:15 За какие финансовые операции можно сесть в тюрьму — детали

18:02 В МИД отреагировали на диверсию на железной дороге в Польше

17:57 Операция "Мидас" — ГБР возбудило дело против своих работников

17:45 Макрон ответил, без чего не будет прочного мира в Украине

17:41 Ежедневные атаки на Одесчину — какая цель россиян

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:35 Зарплаты в армиях мира — сколько получают военные в Израиле

17:25 Сколько стоит 1 карат бриллиантов и от чего зависит цена

17:19 Макрон раскрыл детали оборонного сотрудничества с Украиной

17:18 Макрон ответил, когда может наступить мир между Украиной и РФ

17:08 Зеленский показал, как готовятся миротворческие силы для Украины

19:47 Старт отопительного сезона — тепло ли в квартирах одесситов

14 ноября

22:33 Удары по энергетике — как это сказывается на экономике Украины

06:33 Экономика Украины зимой 2026 — что ждать украинцам

13 ноября

22:33 Блэкауты в Одессе — как горожане обходятся без света

12 ноября

22:33 Тысяча от государства — как одесситы относятся к помощи

11 ноября

19:49 Одесский Привоз осенью — что подорожало в ноябре

06:33 Одесса в Первой мировой войне — помнят ли горожане историю

8 ноября

06:19 Бесплатный транспорт и повышение зарплат, — интервью Кима

7 ноября

22:33 Русская музыка в общественном пространстве — отношение одесситов

6 ноября

22:33 Что делать с памятником Пушкину в Одессе — мнение горожан

Text

17:50 Украина получит от Франции истребители и ПВО — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Зеленский и Макрон готовят совместное заявление — трансляция

Text

13:05 Украина и Франция подписали важное соглашение — эфир День.LIVE

Text

10:51 Зеленский прибыл с визитом в Париж — прямой эфир

Text

07:58 Стубб высказался о переговорах Украины и РФ — эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Зеленский и Макрон готовят совместное заявление — трансляция

Зеленский и Макрон готовят совместное заявление — трансляция

17 ноября 2025 г. 13:35
Украина и Франция подписали важное соглашение — эфир День.LIVE

Украина и Франция подписали важное соглашение — эфир День.LIVE

17 ноября 2025 г. 13:05
Зеленский прибыл с визитом в Париж — прямой эфир

Зеленский прибыл с визитом в Париж — прямой эфир

17 ноября 2025 г. 10:51
Стубб высказался о переговорах Украины и РФ — эфир Ранок.LIVE

Стубб высказался о переговорах Украины и РФ — эфир Ранок.LIVE

17 ноября 2025 г. 7:58
Зеленский прибыл в Грецию на переговоры — прямой эфир

Зеленский прибыл в Грецию на переговоры — прямой эфир

16 ноября 2025 г. 12:56
Пенсия, субсидии и цены в Украине — интервью с Гетманцевым

Пенсия, субсидии и цены в Украине — интервью с Гетманцевым

14 ноября 2025 г. 21:00
Зеленский изменил состав СНБО — эфир Вечір.LIVE

Зеленский изменил состав СНБО — эфир Вечір.LIVE

14 ноября 2025 г. 18:08
ВСУ запустили ракеты "Длинный Нептун" по РФ — эфир День.LIVE

ВСУ запустили ракеты "Длинный Нептун" по РФ — эфир День.LIVE

14 ноября 2025 г. 13:05

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации