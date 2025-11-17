Відео
Відео

Україна отримає від Франції винищувачи і ППО — ефір Вечір.LIVE

Україна отримає від Франції винищувачи і ППО — ефір Вечір.LIVE

17 листопада 2025 р. 17:50

Протягом найближчих десяти років Україна отримає від Франції 100 винищувачів Rafale. Президент України Володимир Зеленський відзначив, що українські пілоти, які вже пройшли навчання на Mirage, зможуть швидко опанувати нові літаки, що дозволить заощадити близько року підготовки.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 17 листопада. 

Про що ефір

Франція передасть Україні 8 сучасних систем протиповітряної оборони SAMP/T, здатних збивати балістичні ракети та діяти на рівні американських Patriot.

Очікується, що розгортання нових систем відбудеться вже у найближчі роки, що суттєво підсилить обороноздатність країни.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • політолог, громадський діяч Олесь Доній;
  • голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;
  • Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету ВРУ з питань бюджету Леся Забуранна;
  • експерт з геоекономіки Олег Саркіц;
  • иректор науково-дослідного інституту передових оборонних технологій КПІ, міністр економіки України (1997р. ), прем’єр-міністр України (2005-2006р.), міністр оборони України (2007-2009р.р.) Юрій Єхануров.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський та Президент Франції Емманюель Макрон уклали знакову оборонну угоду, яка знаменує новий етап співпраці між двома державами. Документ передбачає надання Україні сучасних винищувачів Rafale та передових систем протиповітряної оборони SAMP/T, значно посилюючи її оборонний потенціал.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон висловив власне бачення щодо можливого завершення конфлікту між Україною та Росією. За його словами, мирні домовленості могли б бути досягнуті до 2027 року, що збігається з кінцем його президентського терміну.

Text

